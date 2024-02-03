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البرلمان العربي: استمرار خطة دعم فلسطين وتحركات وقف العدوان على غزة

2/3/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3-2 (كونا) -- أكد البرلمان العربي اليوم السبت استمراره في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على كل المستويات وفي جميع المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.
وذكر البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء رئيسه عادل العسومي مع مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.
وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد العسومي على مواصلة تحركات البرلمان العربي مع كافة البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
من جانبه ثمن السفير العكلوك جهود البرلمان العربي والدور الذي يقوم به لنصرة شعب فلسطين وأهل غزة. (النهاية)

م ف م / غ ع



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