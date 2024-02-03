Saturday, 03 February 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول صحي كويتي يؤكد أهمية أقسام الطوارئ الطبية في الاستجابة الفعالة للحالات الصحية الطارئة

2/3/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 2 (كونا) -- أكد مسؤول صحي كويتي اليوم السبت أهمية أقسام الطوارئ الطبية باعتبارها "نقطة ارتكاز مهمة تشكل العمود الفقري للاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ الصحية".
وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الثاني لطب الطوارئ إن منهجية وسياسة (الوزارة) تركز على تحسين وتطوير الخدمات الصحية في مختلف المجالات ومواكبة أقسام الطوارئ أحدث المستجدات العالمية.
وأوضح كلندر أن وزارة الصحة عملت على تعزيز وتطوير هذه المنظومة الحيوية وصقل مهارات الأطباء بما يسهم في تقديم رعاية على أعلى مستوى.
وأضاف أن السنوات العشر الأخيرة شهدت توسعات ضخمة في المنشآت الصحية تماشيا مع برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة وكانت نقطة حاسمة في تحسين الرعاية الصحية بجميع المجالات.
وأكد الحرص على توفير بيئة تعليمية للكوادر الطبية لضمان متابعتهم أحدث التقنيات والممارسات الطبية وفق أحدث البروتوكولات المعمول بها عالميا ودعم وتمويل البحوث العلمية والاكتشافات الطبية التي تعزز فهمنا للتحديات الطبية وتسهم في تحسين التشخيص والعلاج والوقاية.
من جانبها قالت رئيس المؤتمر الدكتورة حنان الرزوقي إن المؤتمر المستمر ثلاثة أيام بمشاركة 60 متحدثا ومدربا من داخل دولة الكويت وخارجها يشكل "فرصة فريدة لتبادل المعرفة وتطوير مهاراتنا في طب الطوارئ ويضم تسع ورش عمل في مجالات متعددة لعالم طب الطوارئ من أبرزها ورشة (Rush US and Pocus US) التي تفتح آفاقا جديدة لأطباء الطوارئ لتقديم خدمات صحية أفضل للمراجعين".
وأشارت إلى تنظيم ورشة (ECMO) التي على إثرها سيتم تأهيل بعض أطباء الطوارئ بالتعاون مع الأقسام الأخرى لمواكبة التطور الطبي في هذا المجال.
وأفادت الرزوقي بأن المؤتمر يضم قرابة 30 بحثا في شتى فروع علم الطوارئ و"هذا التنوع والكم الهائل من الخبرات يعكس روح التعاون الدولي في هذا المجال".
وذكرت أنه انطلاقا من أهمية أقسام الطوارئ في المستشفيات باعتبارها "الحصن الأول" فقد تم تعزيزها بنظام الفرز الذي يعتمد على درجة خطورة الحالات مؤكدة في الوقت نفسه الاهتمام بالتخصصات الدقيقة في طب الطوارئ.
ولفتت إلى إنشاء مركز الكويت لمراقبة السموم في مايو الماضي والذي قدم خلال تلك الفترة نحو ألفي مشورة وخطة علاجية للكوادر الطبية. (النهاية)

م ر ف / م ص ع


MENAFN03022024000071011013ID1107804595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث