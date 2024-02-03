عبد الباسط حمودة يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساقية فى حفلة عيد الحب

(MENAFN
- Youm7) يحيى المطرب عبد الباسط
حمودة
حفله المقبل مع جمهور الساقية فى عيد الحب يوم 14 فبراير، وقال لـ اليوم السابع: "عيد ميلادى يوم 21 لكن هحتفل به مع جمهورى الحبيب أثناء حفل الساقية".
لافتا أنه يعشق جمهور الساقية، والذى يحرص على الحضور فى كل حفلاته بكثافة، وأضاف أنه يجهز مفاجآت كثيرة لجمهوره فى هذا الحفل منها أغانى جديدة سيسمعها لأول مرة.
يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندرانى"، الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.
وأعرب حمودة عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا لـ"اليوم السابع": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم أحمد العوضى، وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى، وثانيًا لأن الأغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".
MENAFN03022024000132011024ID1107804594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.