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عبد الباسط حمودة يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالساقية فى حفلة عيد الحب

2/3/2024 4:25:51 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى المطرب عبد الباسط
حمودة
حفله المقبل مع جمهور الساقية فى عيد الحب يوم 14 فبراير، وقال لـ اليوم السابع: "عيد ميلادى يوم 21 لكن هحتفل به مع جمهورى الحبيب أثناء حفل الساقية".

لافتا أنه يعشق جمهور الساقية، والذى يحرص على الحضور فى كل حفلاته بكثافة، وأضاف أنه يجهز مفاجآت كثيرة لجمهوره فى هذا الحفل منها أغانى جديدة سيسمعها لأول مرة.

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندرانى"، الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

وأعرب حمودة عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا لـ"اليوم السابع": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم أحمد العوضى، وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى، وثانيًا لأن الأغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".







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