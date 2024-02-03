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ذكرى وفاة أم كلثوم.. رفعت شعار الفن من أجل المجهود الحربى بعد النكسة

2/3/2024 4:25:51 AM
(MENAFN- Youm7) "لن يغفل لى جفن وشعب مصر يشعر بالهزيمة" جملة قالتها سيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم
بعد نكسة 67، وهى تشعر مثلما كان يشعر كل الشعب المصرى بالإحباط والاكتئاب، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدى وفكرت على الفور كيف تساعد جيشها الحبيب وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة.



رفعت شعار "الفن من أجل المجهود الحربى" وبالفعل سخرت فنها وصوتها وأغانيها من أجل دعم بلدها، وقررت سيدة الغناء العربى أن تحيى حفلتين شهرياً وتخصص كل العائد منهما لدعم تسليح الجيش، فقد لعبت أم كلثوم فى ذلك الوقت دورا وطنياً كبيراً وهذا ليس بجديد عليها فقد كان لها العديد من المواقف الوطنية المشرفة على مر مشوارها الفنى العريق.



كانت أولى حفلات أم كلثوم تحت ذلك الشعار فى دمنهور وكان إيرادها 40 ألف جنيه، ثم أحيت بعد ذلك حفلا بمدينة الإسكندرية والذى وصل إيراده لـ100 ألف جنيه، ثم فى المنصورة والذى وصل إيراده لـ120 ألف جنيه، ولم تكتف أم كلثوم بحفلات بمصر فقط بل خرجت لتغني على مسارح الدول العربية والأوربية فنجدها قدمت حفلاً بباريس كان إيراده 212 ألف جنيه إستريلينى، ومن ثم حفلا بالكويت وكان إيراده 100 ألف دينار.



والحقيقة أن هذا الموقف المشرف لأم كلثوم شجع جمهورها العريض على الدعم كذلك فكانوا يدفعون فى التذكرة أكثر من ثمنها حتى وصل أن يدفعوا دفع ثمنها دعماً أيضاً لجيشهم ووطنهم، ولم تكتفي أم كلثوم بذلك بل بدأت بجمع التبرعات من المشاهير والشخصيات العامة وزارت بعضهم بنفسها، كما قدمت حفلات للجنود على جبهات القتال، رحم الله سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم التي علمتنا الوفاء والانتماء لوطننا الحبيب.












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