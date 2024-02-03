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مسلسلات رمضان 2024.. بيتر ميمى ومحمد سليمان عبد الملك يشاركان بعملين

2/3/2024 4:25:51 AM
(MENAFN- Youm7) تشهد دراما رمضان 2024 مشاركة الثنائى بيتر ميمى ومحمد سليمان عبد الملك بعملين مهمين لكلاً منهما للمرة الأولى، وهى أعمال يعول عليها محبو الدراما ممن يراهنون عليها كما يظهر فى السطور التالية.


بيتر ميمى

البداية من بيتر ميمى فبعد رحلة نجاح سواء مع أجزاء مسلسل كلبش الثلاثة ثم الاختيار بأجزائه أيضاً يدخل دراما رمضان المقبل بإخراج مسلسل الحشاشين، بالإضافة لتأليف مسلسل "بيت الرفاعى"، الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، حيث كتب بيتر المسلسل منذ عام على أقصى تقدير ولم يستكمل كتابته وأهداه لكرارة.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

أما محمد سليمان عبد الملك فبعد رحلة نجاح مع أعماله الأخيرة، يشارك ضمن سباق رمضان بمسلسلين هما مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوى، في حين المسلسل الآخر هو فراولة، التي تشارك فى بطولته الفنانة نيللى كريم.







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