كارل ويذرز تاريخ حافل فى السينما العالمية قبل رحيله.. اعرف أشهر أعماله

MENAFN - Youm7) توفي الممثل العالمى كارل ويذرز، المعروف بأدواره في أفلام Rocky ، وPredator وHappy Gilmore وThe Mandalorian، عن عمر يناهز 76 عاماً، وأكدت عائلته الخبر في بيان لها، حيث قالوا: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة كارل ويذرز، الذى توفي بسلام أثناء نومه يوم الخميس 1 فبراير 2024".

وأضافوا فى البيان، "كان كارل إنسانًا استثنائيًا عاش حياة غير عادية، ومن خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفنون والرياضة، ترك بصمة لا تمحى ومعترف بها في جميع أنحاء العالم وعبر الأجيال، لقد كان أخًا وأبًا وجدًا وشريكًا وصديقًا”.

كان ويذرز معروفًا بدوره كشخصية أبولو كريد فى أول أربعة أفلام Rocky، التي صدرت بين عامي 1976 و1985، وفى الأصل، كان كريد هو بطل العالم في الوزن الثقيل الذي أعطى روكي بالبوا (سيلفستر ستالون) المستضعف فرصة فى العالم، ومن ثم أصبح كريد وبالبوا صديقين فيما بعد، قبل أن يقتل كريد في الحلبة على يد المقاتل الروسي إيفان دراجو (دولف لوندجرين) في الفيلم الرابع.

كارل ويذرز

كما قام قدم شخصية العقيد آل ديلون مقابل أرنولد شوارزنيجر في فيلم الحركة Predator عام 1987، وفي الفترة الأخيرة، لعب دور صائد الجوائز Greef Karga في جميع المواسم الثلاثة للعرض العرضي لـ The Mandalorian، والذي تم ترشيحه لجائزة Primetime Emmy لأفضل ممثل ضيف فى مسلسل درامي.

لعب ويذرز دور مدرب الجولف ديريك "تشابز" بيترسون في فيلم Happy Gilmore عام 1996، ولد ويذرز في نيو أورليانز في 14 يناير 1948، وبرع فى الرياضة، ولعب في نهاية المطاف كرة القدم الجامعية في جامعة ولاية سان دييجو ثم أوكلاند رايدرز في اتحاد كرة القدم الأمريكي.