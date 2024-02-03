عمر عبد العزيز أحدث عريس فى الوسط الفنى.. اعرف عمره الحقيقى وأبرز أعماله

(MENAFN
- Youm7) المخرج عمر عبد العزيز هو أحدث عريس فى الوسط الفني،
حيث
احتفل بعقد قرانه على أمانى صفوت، بحضور نجوم الفن وأبرزهم الفنانة إلهام شاهين ولبلبة وكريم عبد العزيز وميرفت أمين والمخرج محمد عبد العزيز وبوسى شلبى. نرصد
أهم محطات حياته الفنية والأفلام التى أخرجها والمسلسلات أيضا وكيف كانت بداياته.
عقد قران المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز
هو رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، و هو مواليد 25 مايو 1953،
أخرج الكثير
من الأفلام والمسلسلات، وهو شقيق المخرج محمد عبد العزيز وعم الممثل كريم عبد العزيز.
تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 بتقدير جيد جداً. وبدأ حياته المهنية مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبد العزيز في أفلام مثل:
"عالم عيال عيال" 1976"و"البعض يذهب للمأذون مرتين" 1978، ثم بعدها أخرج أول أفلامه وهو فيلم "دعوة خاصة جداً" وذلك عام 1982، وفي عام 2002 اتجه إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل "بين شطين وميه" وذلك بعد مسيرة طويلة في الإخراج السينمائي إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائياً.
من أهم الأفلام التي أخرجها فيلم" الشقة من حق الزوجة "عام 1985 من بطولة كل من محمود عبد العزيز ومعالي زايد ونعيمة الصغير وفيلم" فرحان ملازم آدم" عام 2005 بطولة كل من فتحي عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ولبلبة وسامي العدل وحسن حسني وغيرها الكثير من الأفلام.
ومن الأفلام الذى أخرجها أيضا
أشتاتا أشتوت إخراج 2004
كلام في الممنوع إخراج 2000
في الصيف الحب جنون إخراج 1995
ليه يا هرم إخراج وتأليف 1993
دسوقى أفندى في المصيف إخراج 1992
ليلة في شهر 7 إخراج 1988
اللعيبة إخراج 1987
البنديرة إخراج 1986
محامى تحت التمرين إخراج 1986
الرجل الذي عطس إخراج 1985
الشقة من حق الزوجة إخراج 1985
المجنونة إخراج 1985
المحظوظ إخراج 1984
يارب ولد إخراج 1984
القفل إخراج 1983
تجيبها كده تجلها كده هي كده إخراج 1983
دعوة خاصة جدا إخراج 1982
للفقيد الرحمة إخراج 1982
بريق عينيك مساعد مخرج 1982
رحلة الشقاء والحب مساعد مخرج 1982
عصابة حمادة وتوتو مساعد مخرج 1982
أنتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط مساعد مخرج 1981
أنتبهوا أيها السادة مساعد مخرج 1980
رجل فقد عقله مساعد مخرج 1980
خلى بالك من جيرانك مساعد مخرج 1979
البعض يذهب إلى المأذون مرتين مساعد مخرج 1978
المحفظة معايا مساعد مخرج 1978
ألف بوسة وبوسة مساعد مخرج 1977
والمسلسلات التي اخرجها المخرج عمر عبد العزيز
أحلام مؤجلة إخراج 2000
حروف النصب إخراج 2000
بين شطين ومية إخراج 2002
تحت الريح إخراج 2003
الشارد إخراج 2005
أحزان مريم إخراج 2006
كلام نسوان إخراج 2009
امرأة في ورطة إخراج 2010
أهل الهوي إخراج 2013
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