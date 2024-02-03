عمر عبد العزيز أحدث عريس فى الوسط الفنى.. اعرف عمره الحقيقى وأبرز أعماله





عقد قران المخرج عمر عبد العزيز





المخرج عمر عبد العزيز

هو رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، و هو مواليد 25 مايو 1953،

أخرج الكثير

من الأفلام والمسلسلات، وهو شقيق المخرج محمد عبد العزيز وعم الممثل كريم عبد العزيز.

تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 بتقدير جيد جداً. وبدأ حياته المهنية مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبد العزيز في أفلام مثل:

"عالم عيال عيال" 1976"و"البعض يذهب للمأذون مرتين" 1978، ثم بعدها أخرج أول أفلامه وهو فيلم "دعوة خاصة جداً" وذلك عام 1982، وفي عام 2002 اتجه إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل "بين شطين وميه" وذلك بعد مسيرة طويلة في الإخراج السينمائي إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائياً.





من أهم الأفلام التي أخرجها فيلم" الشقة من حق الزوجة "عام 1985 من بطولة كل من محمود عبد العزيز ومعالي زايد ونعيمة الصغير وفيلم" فرحان ملازم آدم" عام 2005 بطولة كل من فتحي عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ولبلبة وسامي العدل وحسن حسني وغيرها الكثير من الأفلام.







ومن الأفلام الذى أخرجها أيضا

أشتاتا أشتوت إخراج 2004

كلام في الممنوع إخراج 2000

في الصيف الحب جنون إخراج 1995

ليه يا هرم إخراج وتأليف 1993

دسوقى أفندى في المصيف إخراج 1992

ليلة في شهر 7 إخراج 1988

اللعيبة إخراج 1987

البنديرة إخراج 1986

محامى تحت التمرين إخراج 1986

الرجل الذي عطس إخراج 1985

الشقة من حق الزوجة إخراج 1985

المجنونة إخراج 1985

المحظوظ إخراج 1984

يارب ولد إخراج 1984

القفل إخراج 1983

تجيبها كده تجلها كده هي كده إخراج 1983

دعوة خاصة جدا إخراج 1982

للفقيد الرحمة إخراج 1982

بريق عينيك مساعد مخرج 1982

رحلة الشقاء والحب مساعد مخرج 1982

عصابة حمادة وتوتو مساعد مخرج 1982

أنتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط مساعد مخرج 1981

أنتبهوا أيها السادة مساعد مخرج 1980

رجل فقد عقله مساعد مخرج 1980

خلى بالك من جيرانك مساعد مخرج 1979

البعض يذهب إلى المأذون مرتين مساعد مخرج 1978

المحفظة معايا مساعد مخرج 1978

ألف بوسة وبوسة مساعد مخرج 1977



والمسلسلات التي اخرجها المخرج عمر عبد العزيز

أحلام مؤجلة إخراج 2000

حروف النصب إخراج 2000

بين شطين ومية إخراج 2002

تحت الريح إخراج 2003

الشارد إخراج 2005

أحزان مريم إخراج 2006

كلام نسوان إخراج 2009

امرأة في ورطة إخراج 2010

أهل الهوي إخراج 2013



