طريقة عمل عيش القرفة والصوص كيك التوست.. لذيذ مع القهوة

(MENAFN
- Youm7) يعتبر التوست من أنواع
العيش التي يحب الكثيرون تناولها في الوجبات المختلفة، لذا يمكن أن يتم تناوله وتحضيره بطريقة جديدة تسمي
بـ كيك التوست، ويمكن تناوله مع كوب القهوة أو الحليب على حسب الرغبة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كيك التوست" أو العيش بالقرفة والصوص على طريقة الشيف مي صيام، وهو طبق سريع التحضير يمكن تناوله وتحضيره في أقل من ربع ساعة.
كيك التوست طريقة عمل العيش بالقرفة: المكونات:
عيش التوست
كوب لبن
ملعقة كبيرة قرفة
3 ملاعق جبنة كريمي
2 ملعقة كريم شانيته أوكريمة لباني
ملعقة سكر أو أكثر حسب الرغبة
مكسرات اختياري
طريقة تحضير العيش بالقرفة" كيك التوست":
يقطع العيش دوائر ويرص في صينية أو بايركس
يسخن اللبن وتذاب به القرفة وقليل من السكر ويسقى به العيش
من الممكن إضافة نصف كوب لبن حتى يتشربه العيش تماما
لتحضير الصوص:
نضرب الجبنة والكريم شانية والسكر معا جيدا
يمكن إضافة مكعب زبدة اختياري
يوضع الخليط فوق العيش ويزين بصوص شوكولاتة أو كراميل ومكسرات
يمكن تناوله في الإفطارمع القهوة أو كوب الحليب، أيضًا يمكن تناوله كطبق خفيف ما بين الوجبات، ويمكن حشو العيش بأكثر من طريقة فمن الممكن ان يتم حشوه بالبيض والخضار أو بالعسل والقرفة والمكسرات
كيك التوست بالشوكولاتة
MENAFN03022024000132011024ID1107804589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.