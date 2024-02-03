طريقة عمل عيش القرفة والصوص كيك التوست.. لذيذ مع القهوة

MENAFN - Youm7) يعتبر التوست من أنواعالعيش التي يحب الكثيرون تناولها في الوجبات المختلفة، لذا يمكن أن يتم تناوله وتحضيره بطريقة جديدة تسميبـ كيك التوست، ويمكن تناوله مع كوب القهوة أو الحليب على حسب الرغبة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كيك التوست" أو العيش بالقرفة والصوص على طريقة الشيف مي صيام، وهو طبق سريع التحضير يمكن تناوله وتحضيره في أقل من ربع ساعة.

كيك التوست طريقة عمل العيش بالقرفة: المكونات:

عيش التوست

كوب لبن

ملعقة كبيرة قرفة

3 ملاعق جبنة كريمي

2 ملعقة كريم شانيته أوكريمة لباني

ملعقة سكر أو أكثر حسب الرغبة

مكسرات اختياري

طريقة تحضير العيش بالقرفة" كيك التوست":

يقطع العيش دوائر ويرص في صينية أو بايركس

يسخن اللبن وتذاب به القرفة وقليل من السكر ويسقى به العيش

من الممكن إضافة نصف كوب لبن حتى يتشربه العيش تماما

لتحضير الصوص:

نضرب الجبنة والكريم شانية والسكر معا جيدا

يمكن إضافة مكعب زبدة اختياري

يوضع الخليط فوق العيش ويزين بصوص شوكولاتة أو كراميل ومكسرات

يمكن تناوله في الإفطارمع القهوة أو كوب الحليب، أيضًا يمكن تناوله كطبق خفيف ما بين الوجبات، ويمكن حشو العيش بأكثر من طريقة فمن الممكن ان يتم حشوه بالبيض والخضار أو بالعسل والقرفة والمكسرات



كيك التوست بالشوكولاتة







