Saturday, 03 February 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خارج النهارده مع ابنك؟ نصائح لتدفئة الطفل فى خروجات الأيام الشتوية

2/3/2024 4:25:48 AM
(MENAFN- Youm7) قد يصطحب بعض الأباء أطفالهم في نزهة أو لزيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في درجة حرارة الطقس، ما قد يتسبب في إصابة الأطفال بالأمراض الشتوية الناتجة عن التعرض للبرد القارس، ولتجنب ذلك، نستعرض في نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند الخروج في فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع "kidshealth".


نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند الخروج في فصل الشتاء

ملابس شتوية

يجب أن يرتدى الطفل ملابس مصنوعة من الصوف والتي تساعد على شعوره بالدفء أكثر من
الملابس القطني ، كما يفضل أن يرتدى بنطلونات شتوية مقاومة للماء، وقبعة .


طفل يرتدى ملابس شتوية


قفازات وجوارب

يجب أن يرتدى الطفل قفازات وجوارب والأحذية الدافئة التي تساعده على الشعور بالدفء عند خروجه مع والديه خلال الطقس البارد.


ام تساعد طفلها على ارتداء الملابس


إصطحاب مشروبات ساخنة

يجب اصطحاب مشروبات ساخنة مفضلة عند الطفل مثل الكاكاو والذى يمده بالطاقة والحيوية وفى نفس الوقت يساعده على الشعور بالدفء.


وجبات غذائية خفيفة

يساعد تناول الطعام على مد الجسم بالطاقة والحيوية، لذلك يفضل بتحضير مثل هذه الوجبات للطفل ليتناولها عند خروجه من المنزل مع والديه.







MENAFN03022024000132011024ID1107804588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث