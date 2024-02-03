خارج النهارده مع ابنك؟ نصائح لتدفئة الطفل فى خروجات الأيام الشتوية

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- Youm7) قد يصطحب بعض الأباء أطفالهم في نزهة أو لزيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في درجة حرارة الطقس، ما قد يتسبب في إصابة الأطفال بالأمراض الشتوية الناتجة عن التعرض للبرد القارس، ولتجنب ذلك، نستعرض في نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند الخروج في فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع "kidshealth".
نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند الخروج في فصل الشتاء
ملابس شتوية
يجب أن يرتدى الطفل ملابس مصنوعة من الصوف والتي تساعد على شعوره بالدفء أكثر من
الملابس القطني ، كما يفضل أن يرتدى بنطلونات شتوية مقاومة للماء، وقبعة .
طفل يرتدى ملابس شتوية
قفازات وجوارب
يجب أن يرتدى الطفل قفازات وجوارب والأحذية الدافئة التي تساعده على الشعور بالدفء عند خروجه مع والديه خلال الطقس البارد.
ام تساعد طفلها على ارتداء الملابس
إصطحاب مشروبات ساخنة
يجب اصطحاب مشروبات ساخنة مفضلة عند الطفل مثل الكاكاو والذى يمده بالطاقة والحيوية وفى نفس الوقت يساعده على الشعور بالدفء.
وجبات غذائية خفيفة
يساعد تناول الطعام على مد الجسم بالطاقة والحيوية، لذلك يفضل بتحضير مثل هذه الوجبات للطفل ليتناولها عند خروجه من المنزل مع والديه.
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