خارج النهارده مع ابنك؟ نصائح لتدفئة الطفل فى خروجات الأيام الشتوية

MENAFN - Youm7) قد يصطحب بعض الأباء أطفالهم في نزهة أو لزيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في درجة حرارة الطقس، ما قد يتسبب في إصابة الأطفال بالأمراض الشتوية الناتجة عن التعرض للبرد القارس، ولتجنب ذلك، نستعرض في نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند الخروج في فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع "kidshealth".





نصائح يجب اتباعها مع الطفل عند الخروج في فصل الشتاءملابس شتوية

يجب أن يرتدى الطفل ملابس مصنوعة من الصوف والتي تساعد على شعوره بالدفء أكثر من

الملابس القطني ، كما يفضل أن يرتدى بنطلونات شتوية مقاومة للماء، وقبعة .

طفل يرتدى ملابس شتوية





قفازات وجوارب

يجب أن يرتدى الطفل قفازات وجوارب والأحذية الدافئة التي تساعده على الشعور بالدفء عند خروجه مع والديه خلال الطقس البارد.

ام تساعد طفلها على ارتداء الملابس





إصطحاب مشروبات ساخنة

يجب اصطحاب مشروبات ساخنة مفضلة عند الطفل مثل الكاكاو والذى يمده بالطاقة والحيوية وفى نفس الوقت يساعده على الشعور بالدفء.





وجبات غذائية خفيفة

يساعد تناول الطعام على مد الجسم بالطاقة والحيوية، لذلك يفضل بتحضير مثل هذه الوجبات للطفل ليتناولها عند خروجه من المنزل مع والديه.