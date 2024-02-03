أغلى قطع ملابس وإكسسوارات بيعت بالمزادات.. أبرزها فستان مارلين مونرو

MENAFN - Youm7) تعرض في المزادات قطع أزياء مميزة، سواء تعود لمشاهير أو لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، والتى يتنافس عليها الحضور ويعلنون عن مبالغ باهظة لشرائها، وفى هذا التقرير نستعرض أغلى قطع ملابس وإكسسوارات بيعت بمبالغ باهظة فى المزادات، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " hello".





أغلى قطع ملابس وإكسسوارات بيعت بالمزاداتحقيبة ترى بالعين المجردة

حققت حقيبة صغيرة مستوحاة من حقيبة شهيرة من تصميم لويس فيتون ابتكرتها مجموعة MSCHF الفنية ومقرها بروكلين، ما يزيد عن 63 ألف دولار، وتتميز الحقيبة بلونها الأخضر النيون وحجمها الدقيق جدًا لدرجة أنها ترى بالمجهر.

حقيبة ترى بالعين المجردة





وحصل المشتري المجهول على حقيبة اليد الصغيرة مع مجهر وشاشة رقمية مدمجة حتى يستطيع أن يرى الحقيبة.

حقيبة هيمالايا بيركين

وفي عام 2017، بيعت حقيبة يد هيرميس هيمالايا بيركين النادرة في مزاد كريستيز في هونج كونج بمبلغ 380 ألف دولار، وتتميز الحقيبة بلونها الأبيض وأنها مصنوعة من جلد تمساح الهيمالايا وصممت بإبزيم وأجزاء معدنية مرصعة بالألماس من الذهب الأبيض.

حقيبة





حذاء القمر

وفى عام 2019، بيع زوج من أحذية" "Moon Shoesفي مزاد سوثبي ، بمبلغ

437.500 دولار وصممت هذه الأحذية

يدويًا من قبل بيل باورمان، من أجل التجارب الأولمبية لعام 1972.

حذاء القمر ماسة وردية

وفي أكتوبر من عام 2022، بيعت دار سوثبي للمزادات في هونج كونج ألماسة ويليامسون بينك ستار اللامعة والتي يبلغ وزنها 11.15 قيراطًا بمبلغ حوالي 57.7 مليون دولار.

ماسة وردية





جاكيت Buzz Aldrin's Apollo 11

وفي مزاد دار سوثبي، بيع جاكيت ارتداه باز ألدرين خلال مهمته التاريخية الأولى إلى القمر في عام 1969 بسعر يبلغ 2.8 مليون دولار، ويتميز بأنه مصنوع من مادة مميزة مقاومة للحريق.

جاكيت فستان مارلين مونرو

فستان مارلين مونرو الشهير "Subway Dress" من تصميم ويليام ترافيلا والذى ظهرت به عام 1955 بأحد مشاهد فيلمها The Seven Year Itch ، من إخراج بيلي وايلدر. وكان الفستان مملوكًا للممثلة ديبي رينولدز، وبيع فى أحد المزادات بمبلغ 5,500,000 دولار.

مشهد مارلين











