أغلى قطع ملابس وإكسسوارات بيعت بالمزادات.. أبرزها فستان مارلين مونرو

(MENAFN
- Youm7) تعرض في المزادات قطع أزياء مميزة، سواء تعود لمشاهير أو لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، والتى يتنافس عليها الحضور ويعلنون عن مبالغ باهظة لشرائها، وفى هذا التقرير نستعرض أغلى قطع ملابس وإكسسوارات بيعت بمبالغ باهظة فى المزادات، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " hello".
أغلى قطع ملابس وإكسسوارات بيعت بالمزادات
حقيبة ترى بالعين المجردة
حققت حقيبة صغيرة مستوحاة من حقيبة شهيرة من تصميم لويس فيتون ابتكرتها مجموعة MSCHF الفنية ومقرها بروكلين، ما يزيد عن 63 ألف دولار، وتتميز الحقيبة بلونها الأخضر النيون وحجمها الدقيق جدًا لدرجة أنها ترى بالمجهر.
حقيبة ترى بالعين المجردة
وحصل المشتري المجهول على حقيبة اليد الصغيرة مع مجهر وشاشة رقمية مدمجة حتى يستطيع أن يرى الحقيبة.
حقيبة هيمالايا بيركين
وفي عام 2017، بيعت حقيبة يد هيرميس هيمالايا بيركين النادرة في مزاد كريستيز في هونج كونج بمبلغ 380 ألف دولار، وتتميز الحقيبة بلونها الأبيض وأنها مصنوعة من جلد تمساح الهيمالايا وصممت بإبزيم وأجزاء معدنية مرصعة بالألماس من الذهب الأبيض.
حقيبة
حذاء القمر
وفى عام 2019، بيع زوج من أحذية" "Moon Shoesفي مزاد سوثبي ، بمبلغ
437.500 دولار وصممت هذه الأحذية
يدويًا من قبل بيل باورمان، من أجل التجارب الأولمبية لعام 1972.
حذاء القمر ماسة وردية
وفي أكتوبر من عام 2022، بيعت دار سوثبي للمزادات في هونج كونج ألماسة ويليامسون بينك ستار اللامعة والتي يبلغ وزنها 11.15 قيراطًا بمبلغ حوالي 57.7 مليون دولار.
ماسة وردية
جاكيت Buzz Aldrin's Apollo 11
وفي مزاد دار سوثبي، بيع جاكيت ارتداه باز ألدرين خلال مهمته التاريخية الأولى إلى القمر في عام 1969 بسعر يبلغ 2.8 مليون دولار، ويتميز بأنه مصنوع من مادة مميزة مقاومة للحريق.
جاكيت فستان مارلين مونرو
فستان مارلين مونرو الشهير "Subway Dress" من تصميم ويليام ترافيلا والذى ظهرت به عام 1955 بأحد مشاهد فيلمها The Seven Year Itch ، من إخراج بيلي وايلدر. وكان الفستان مملوكًا للممثلة ديبي رينولدز، وبيع فى أحد المزادات بمبلغ 5,500,000 دولار.
مشهد مارلين
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