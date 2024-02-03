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الإسكان: غدا بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة بدمياط الجديدة

2/3/2024 4:25:46 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم عن تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد 4/2/2024، وحتى يوم الخميس 18/4/2024، في أيامٍ محددة.



وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 64 – 65 – 70 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 4/2/2024، والقطع بالمنطقة 232 أرقام ( 8 – 28 – 31 – 45 – 49 – 55 – 60)، يوم الإثنين 5/2/2024، والقطعتين رقمي
9 – 20 بالمنطقة 332، يوم الأربعاء 7/2/2024، والقطع بالمنطقة 632 أرقام (1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 - 15)، يوم الخميس 8/2/2024، والقطع من 17 : 27، يوم الأحد 11/2/2024، والقطع أرقام (28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 - 42)، يوم الإثنين 12/2/2024.



وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة المركزية ج أرقام (1/11 – 1/12 – 1/21 – 1/22 – 2/11 – 3/11 – 3/21 – 4/11 – 4/21 – 4/22 – 6/44)، يوم الأربعاء 14/2/2024، والقطعتين رقمى 8/11 و 8/21، يوم الخميس 15/2/2024، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة شمال الجامعة من 1 : 11، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع أرقام (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23)، يوم الإثنين 19/2/2024، والقطع من 24 : 38، يوم الأربعاء 21/2/2024، والقطع أرقام (35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 - 65)، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع أرقام (66 – 67 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع أرقام (81 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92)، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع أرقام (93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 )، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع أرقام (105 ومن 133 : 142)، يوم الخميس 29/2/2024، والقطع من 143 : 153، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 154 : 157، يوم الإثنين 4/3/2024.



وقال: سيتم تسليم القطع بمنطقة شرق المدينة أرقام ( 1 – 7 – 13 – 15 – 16 – 19 – 23 – 26 – 28 – 29 – 39)، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع أرقام (49 – 52 – 63 – 77 – 83 – 90 – 93 – 105 – 106 – 109 – 117)، يوم الخميس 7/3/2024، والقطع أرقام ( 118 – 121 – 122 – 131 – 134)، يوم الأحد 10/3/2024.



وأوضح أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بغرب المدينة بالمنطقة H، من 1 : 11، يوم الإثنين 11/3/2024، والقطع أرقام (16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 33 - 34)، يوم الأربعاء 13/3/2024، والقطع أرقام ( 35 – 36 – 40 – 41 – 47 – 48 – 49 – 53 – 54 – 55 – 56 )، يوم الخميس 14/3/2024، والقطع أرقام (60 – 61 – 62 – 63 – 79 – 70 – 71 – 75 – 76 – 77 - 78)، يوم الأحد 17/3/2024، والقطع أرقام (82 – 83 – 84 – 85 – 89 – 90 – 91 – 95 – 96 – 97 - 99)، يوم الإثنين 18/3/2024، والقطع بالمنطقة L أرقام (1 – 2 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 27 – 37 – 52 - 70)، يوم الخميس 21/3/2024، والقطع أرقام (87 – 95 – 100 – 110 – 131 – 135 – 148 – 153 – 165 – 183 – 184)، يوم الأحد 24/3/2024، والقطع أرقام (185 ومن 194 : 203)، يوم الإثنين 26/3/2024، والقطع من 204 : 214، يوم الأربعاء 28/3/2024، والقطع من 215 : 225، يوم الخميس 29/3/2024، والقطع أرقام (226 – 227 – 228)، يوم الأحد 31/3/2024.



ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة J أرقام (1 – 14 – 15 – 23 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 - 94)، يوم الإثنين 1/4/2024، والقطع أرقام (95 – 96 - 97)، يوم الأربعاء 3/4/2024، والقطع بالمنطقة K أرقام (1 – 2 – 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 )، يوم الخميس 4/4/2024، والقطع أرقام (26 – 27 – 32 – 33 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44)، يوم الأحد 14/4/2024، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 15/4/2024 : الخميس 18/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
















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