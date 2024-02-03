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مسئولو الإسكان يتابعون الأعمال الجاري تنفيذها بـسكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

2/3/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Youm7) التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية تدخل ضمن خطة الدولة فى بناء مليون وحدة بجمهورية مصر العربية



استقبل عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أحمد إسماعيل ممثل وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز.



وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أنه تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية، والتى تدخل ضمن خطة الدولة فى بناء مليون وحدة بجمهورية مصر العربية.




وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم عمل لقاءت مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على
زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الرابع عشر، والخامس عشر لمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، كما تم التأكيد على توفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.




وطالب أحمد إسماعيل،
بالتأكيد على الشركات المنفذة لمشروعات سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بالتنسيق مع مصانع السيراميك، والأجهزة الصحية، وكماليات التشطيبات، حيث قد تم عمل معرض لاستعراض هذه النماذج، ومنتجات تلك المصانع، وتم الاختيار منها وفقاً للشكل واللون والذوق العام، وذلك بعد المراجعة الفنية لها من جهات الإشراف، وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة في إثراء وتنوع الخامات المستخدمة في تشطيب الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وإعطاء الفرصة لجميع المصانع لعرض منتجاتها و تشجيع الصناعة الوطنية.
















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