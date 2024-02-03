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سعر اليورو اليوم فى مصر 3 فبراير 2024.. ثبات العملة الأوروبية

2/3/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Youm7) استقر سعر اليورو اليوم السبت 3-2-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.14 جنيه للشراء، و33.40 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.25 جنيه للشراء، و33.50 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.31 جنيه للشراء، و33.46 جنيه للبيع.





ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:









سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
33.31 جنيه للشراء.



33.46 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
33.14 جنيه للشراء.



33.40 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر
33.14 جنيه للشراء.



33.38 جنيه للبيع.







سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
33.25 جنيه للشراء.



33.50 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى
cib
33.25 جنيه للشراء.



33.51 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
33.37 جنيه للشراء.



33.49 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة
33.32 جنيه للشراء.



33.49 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك قناة السويس
33.32 جنيه للشراء.



33.49 جنيه للبيع.
















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