ناشر كتب للأطفال بمعرض الكتاب: نلبى جميع الأذواق

(MENAFN
- Youm7) قال أشرف شاهين، أحد ناشري كتب الأطفال فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، إن هذه الدورة تأتى فى ظروف استثنائية وصعبة على جميع الناشرين بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن المبشر أن معرض القاهرة من المعارض المعروفة أن نسبة الزائرين مرتفعة بدرجة كبيرة تصل بالملايين ويجذب الزوار من جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أشرف شاهين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أننا لا ننكر أن سعر الكتب ارتفع إلى حد ما مع ارتفاع الأسعار خاصة لأن سعر الورق
مرتفع جداً، ولكن نحن لدينا كتب تبدأ من 15 جنيها إلى 900 جنيه، تلبى جميع الأذواق،
فالكتب لدينا أسعارها متفاوتة.
كتب الأطفال
وأشار أشرف شاهين، إلى أن الكتاب بـ 900 جنيه يصنف على أنه من ضمن الكتب كبيرة الحجم وكل صفحاته مصممة من الكرتونيه يتضمن أيضا قلم ناطق وسى دى، فهو كتاب من حيث المضمون والتكلفة مميزة لأننا وضعنا عليه تخفيض، ويناسب هذا الكتاب الأطفال من 4 إلى 7 سنوات، مضيفا أن نسبة الأقبال على الكتب التى سعرها متوسط وتضم صور جميلة والنص واضح والكتاب شكله مبهج ويقدم لك معلومة أو نصيحة أو تدعم صفة من صفات الأخلاق، أو الكتب التى تتناول أفكار جديدة مدعومة بالتكنولوجيا لمواكبة العصر .
جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين حتى الآن إلى 2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.
MENAFN03022024000132011024ID1107804581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.