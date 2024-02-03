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ناشر كتب للأطفال بمعرض الكتاب: نلبى جميع الأذواق

2/3/2024 4:25:42 AM
(MENAFN- Youm7) قال أشرف شاهين، أحد ناشري كتب الأطفال فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، إن هذه الدورة تأتى فى ظروف استثنائية وصعبة على جميع الناشرين بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن المبشر أن معرض القاهرة من المعارض المعروفة أن نسبة الزائرين مرتفعة بدرجة كبيرة تصل بالملايين ويجذب الزوار من جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح أشرف شاهين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أننا لا ننكر أن سعر الكتب ارتفع إلى حد ما مع ارتفاع الأسعار خاصة لأن سعر الورق
مرتفع جداً، ولكن نحن لدينا كتب تبدأ من 15 جنيها إلى 900 جنيه، تلبى جميع الأذواق،
فالكتب لدينا أسعارها متفاوتة.





كتب الأطفال




وأشار أشرف شاهين، إلى أن الكتاب بـ 900 جنيه يصنف على أنه من ضمن الكتب كبيرة الحجم وكل صفحاته مصممة من الكرتونيه يتضمن أيضا قلم ناطق وسى دى، فهو كتاب من حيث المضمون والتكلفة مميزة لأننا وضعنا عليه تخفيض، ويناسب هذا الكتاب الأطفال من 4 إلى 7 سنوات، مضيفا أن نسبة الأقبال على الكتب التى سعرها متوسط وتضم صور جميلة والنص واضح والكتاب شكله مبهج ويقدم لك معلومة أو نصيحة أو تدعم صفة من صفات الأخلاق، أو الكتب التى تتناول أفكار جديدة مدعومة بالتكنولوجيا لمواكبة العصر .



جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.
















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