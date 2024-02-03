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عدد قديم من 30 سنة لمجلة National Enquirer” فى معرض الكتاب

2/3/2024 4:25:42 AM
(MENAFN- Youm7) وسط الكتب الكثيرة فى معرض الكتاب ، وخصوصا فى سور الأزبكية تجد كل أنواع الكتب والروايات القديمة التى تبحث عنها ، ومن بين تلك المعروضات يوجد عدد قديم لمجلة "National Enquirer" الأمريكية والتى تصدر فى نيويورك منذ 30 سنة، والعدد إصدار يونيو 1994، داخل الجناح المخصص لتجار الأزبكية.





مجلة National Enquirer




ويتوافد الجمهور بشكل كبير على معرض الكتاب يوميا لاستمتاع بمتعة شراء الكتب و الأجواء الفنية داخل أرض المعرض، ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.





وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.












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