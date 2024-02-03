عدد قديم من 30 سنة لمجلة National Enquirer” فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) وسط الكتب الكثيرة فى معرض الكتاب ، وخصوصا فى سور الأزبكية تجد كل أنواع الكتب والروايات القديمة التى تبحث عنها ، ومن بين تلك المعروضات يوجد عدد قديم لمجلة "National Enquirer" الأمريكية والتى تصدر فى نيويورك منذ 30 سنة، والعدد إصدار يونيو 1994، داخل الجناح المخصص لتجار الأزبكية.
مجلة National Enquirer
ويتوافد الجمهور بشكل كبير على معرض الكتاب يوميا لاستمتاع بمتعة شراء الكتب و الأجواء الفنية داخل أرض المعرض، ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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