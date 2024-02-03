أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى اليوم العاشر للجمهور

MENAFN - Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم السبت 3 فبراير، فى تاسع أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.

القاعة الرئيسية

في "القاعة الرئيسية" بلازا 1 ندوة "الطب والتحنيط فى مصر القديمة"، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"دور الشارونى في نقد حركة أدب الطفل"، في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"التراث الثقافي في عالم متغير"، فى تمام الساعة الرابعة مساء، و"يوم مر ويوم حلو.. حياتى فى السينما" خيرى بشارة، فى تمام الساعة السادسة مساء.

القاعة الدولية

في "القاعة الدولية" بلازا 2 "كتاب وجوائز" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"لقاء الرسامين: التواصل البصرى في مصر والنرويج" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"الرواية العربية الآن" في تمام الساعة السادسة مساء.

الصالون الثقافى 2

وفى "الصالون الثقافى" بلازا 2 المؤتمر الرابع: آفاق الذكاء الاصطناعى وصناعة المعرفة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، و"قاعة فكر وإبداع" بلازا1، ندوة "توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"مخاض الحكى" في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"الأدب الشعبى الأفريقى"، في تمام الساعة الرابعة مساء، و"رحال" في تمام الساعة السادسة.

العروض الفنيةالمؤسسات الثقافية





أنشطة الطفل 2





أنشطة الطفل





ديوان الشعر





فكر وإبداع