أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى اليوم العاشر للجمهور

(MENAFN
- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم السبت 3 فبراير، فى تاسع أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.
القاعة الرئيسية
في "القاعة الرئيسية" بلازا 1 ندوة "الطب والتحنيط فى مصر القديمة"، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"دور الشارونى في نقد حركة أدب الطفل"، في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"التراث الثقافي في عالم متغير"، فى تمام الساعة الرابعة مساء، و"يوم مر ويوم حلو.. حياتى فى السينما" خيرى بشارة، فى تمام الساعة السادسة مساء.
القاعة الدولية
في "القاعة الدولية" بلازا 2 "كتاب وجوائز" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"لقاء الرسامين: التواصل البصرى في مصر والنرويج" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"الرواية العربية الآن" في تمام الساعة السادسة مساء.
الصالون الثقافى 2
وفى "الصالون الثقافى" بلازا 2 المؤتمر الرابع: آفاق الذكاء الاصطناعى وصناعة المعرفة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، و"قاعة فكر وإبداع" بلازا1، ندوة "توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"مخاض الحكى" في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"الأدب الشعبى الأفريقى"، في تمام الساعة الرابعة مساء، و"رحال" في تمام الساعة السادسة.
العروض الفنية
المؤسسات الثقافية
أنشطة الطفل 2
أنشطة الطفل
ديوان الشعر
فكر وإبداع
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