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مبيعات هيئة الكتاب تتجاوز الـ3 ملايين جنيه فى 9 أيام

2/3/2024 4:25:41 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب ، في دورته الـ 55، الإقبال الكثيف على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، إذ حقق معرض رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وبلغ إجمالى عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر، وسجل اليوم التاسع من المعرض حضور قرابة 700 ألف زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافى البارز.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن حجم المبيعات داخل جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز الـ3 ملايين جنيه خلال التسع أيام الأولى من فتح أبواب المعرض لاستقبال الجمهور، إذ شهد الجناح إقبالاً كثيفًا على الكتب المخفضة ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي تبدأ من جنيه حتى 20 جنيهًا، إلى جانب شراء الموسوعات على رأسهم موسوعة سليم حسن التي يبلغ سعرها 2000 جنيه.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.







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