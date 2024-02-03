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لهذا السبب تأتى نظارة Vision Pro بسعر مرتفع.. تيم كو ك يكشف

2/3/2024 4:25:39 AM
(MENAFN- Youm7) وصل أحدث ابتكارات شركة أبل
Vision Pro ، إلى المتاجر بالفعل، والتى تأتى بسعر باهظ يصل إلى 3500 دولار، حيث قد تترك صدمة السعر البعض يتساءلون عن سبب هذه التكلفة الباهظة، لكن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، انتهز الفرصة لتسليط الضوء على الأمر خلال مكالمة الأرباح الأخيرة.



وشدد على أن السعر المرتفع هو انعكاس للتقدم التكنولوجي المذهل الموجود في سماعة الواقع المختلط، فيما يعتبر Vision Pro، الذي تم بناؤه على أساس 5000 براءة اختراع، بمثابة شهادة على التزام Apple بالتكنولوجيا المتطورة.



وخلال مكالمة الأرباح، تناول كوك المخاوف بشأن الأسعار الباهظة، قائلًا: "إذا نظرت إلى الأمر من وجهة نظر السعر، فهناك قدر لا يصدق من التكنولوجيا المضمنة في المنتج"، ومضى في تسليط الضوء على تضمين شريحتي Apple Silicon وتوافر 600 تطبيق ولعبة جديدة مصممة خصيصًا للجهاز.



تقدم Apple Vision Pro حوسبة مكانية، مما يسمح لمرتديها بدمج المحتوى الرقمى فى محيطهم المادى، هذه التكنولوجيا هي نتيجة سنوات من الابتكار، بدءًا من التطورات في مجال السيليكون وحتى شاشات العرض، والخطوات الكبيرة فى الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى.



وأوضح كوك دور الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "إنه بالطبع مبنى على العديد من الابتكارات التى أمضت شركة آبل عدة سنوات عليها، بدءًا من السيليكون إلى شاشات العرض والتعلم الآلى المهم للذكاء الاصطناعى - كل التتبع اليدوى، ورسم خرائط الغرفة، وكل هذه الأشياء"، يقودها الذكاء الاصطناعى."



وعلى الرغم من السعر المرتفع على ما يبدو، لم يتردد العديد من محبي أبل فى الحصول على قطعة المستقبل الخاصة بهم عندما تم فتح الطلبات المسبقة فى 19 يناير، حيث كانت هناك تقارير تفيد بأن الشركة باعت بالفعل حوالي 200 ألف سماعة رأس، ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن الطلب قد يتضاءل بسبب الطبيعة المتخصصة لسماعات الرأس.












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