6 أسباب تجعل Iphone 15 Pro Max أفضل هاتف من أبل

MENAFN - Youm7) طرحت شركة أبل هاتف iPhone 15 Pro Max، العام الماضى، خلال مؤتمرها السنوى، وبطبيعة الحال، وضع الهاتف معايير جديدة لما يمكن أن يفعله جهاز من الطراز الأول، محملاً بأحدث الميزات والتحسينات، مثل هيكل التيتانيوم، وأول هاتف في العالم مزود بشريحة 3 نانومتر، وزر إجراء والمزيد، فهو يُظهر تفاني Apple القوي في الريادة في الكثير من الابتكارات الأولى في الصناعة.معالج A17 Proقوي للغاية

يوجد داخل iPhone 15 Pro Max شريحة A17 Pro، ومع تطبيق Apple لنظام التسمية "Pro" لشرائحها، ما عليك سوى أن تفهم أن أحدث هاتف iPhone 15 Pro Max سيجعل كل شيء يعمل بسرعة كبيرة، وهذا يعني أن التطبيقات ستبدأ التشغيل بسرعة، ويمكنك القيام بالكثير من الأشياء في وقت واحد دون أي مشاكل.





وأيضًا، نظرًا لأن هذه مجموعة شرائح 3 نانومتر، فمن الناحية الفنية يجب أيضًا التأكد من أن بطارية الهاتف تدوم لفترة أطول، حتى تتمكن من استخدام هاتفك لفترة طويلة دون الحاجة إلى شحنه، أفضل ما في الأمر هو أن iPhone 15 Pro Max من المقرر أن يتلقى مجموعة من ألعاب AAA من الدرجة الأولى المجهزة بدقة للجوال، والتي تتميز بإصدارات مخصصة من العناوين مثل Resident Evil 4 Remake وResident Evil Village وDeath Stranding وAssassin's Creed Mirage.

منفذUSB-C شركة Apple تبنت أخيرًا منفذ USB Type-C في سلسلة iPhone 15، مع قيام سلسلة iPhone 15 Pro بذلك بشكل أفضل، لذلك، يحصل iPhone 15 Pro و15 Pro Max على سرعات USB 3.0 من خلال منفذ Type-C، مما يعني أنه يمكنك ببساطة توصيل جميع لقطات Pro-Res وLOG وما إلى ذلك التي ستصورها ونقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو SSD بسرعة مذهلة تبلغ 10 جيجابت في الثانية، ولكن الأفضل من ذلك، أنك الآن لا تحتاج إلى كابل شحن منفصل لشحن جهاز iPhone الخاص بك!هيكل منالتيتانيوم لا يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بالقوة من الداخل فحسب، بل إنه قوي أيضًا من الخارج، هيكل iPhone 15 Pro مصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن معدن التيتانيوم يتفوق بكثير على الفولاذ عندما يتعلق الأمر بالقوة والمتانة، وكل ذلك مع كثافة أقل، وهذا يعني أن iPhone 15 Pro Max كبير الحجم وأسمك قليلاً من iPhone 14 Pro Max، لكنه لا يزال يزن أقل بحوالي 20 جرامًا! في الأساس، مع هيكل التيتانيوم الجديد، يصبح iPhone 15 Pro Max الهاتف الأكثر متانة في العالم، وكل ذلك في نفس الوقت هو الهاتف الأكثر فخامة أيضًا.الكاميرا ‏iPhone 15 Pro Max يحتوي على نظام كاميرا مذهل مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقنية OIS من الجيل الثاني، لتحقيق استقرار أفضل بكثير، كما لو أن iPhone 14 Pro لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية! بصرف النظر عن هذا، يوفر iPhone 15 Pro Max أيضًا إمكانيات التكبير الطويل بفضل الكاميرا المقربة 5x،بالإضافة إلى ذلك، مع القدرة على التقاط صور ProRAW، وتصوير مقاطع فيديو ProRes، وتسجيل مقاطع الفيديو، ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد،الشاشةمن المعروف أن طرازات iPhone Pro تحتوي على شاشات OLED، تمتد شاشة iPhone 15 Pro Max من الحافة إلى الحافة، وتتميز بإطارات أنحف وأكثر تناسقًا من أي وقت مضى، علاوة على ذلك، فإن كل المزايا المتوقعة من شاشة من الدرجة الأولى، مثل الشاشة التي تعمل دائمًا، ومعدل التحديث 120 هرتز، وتشغيل الفيديو HDR10 والمزيد واضحة هنا، بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها واحدة من أكثر شاشات الهواتف الذكية سطوعًا المتاحة على أي هاتف ذكي في الوقت الحالي.زر الإجراءلقد اختفى مفتاح التنبيه أو مفتاح كتم الصوت/الرنين الذي نراه عادةً على أجهزة iPhone على الجانب، في الواقع، ولكن لا يزال هاتف iPhone 15 العادي يمتلكه، لذلك، تم استبدال مفتاح التنبيه بزر الإجراء، وبإمكانك التبديل بين كتم الصوت والرنين عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الإجراء، وإذا بحثت في الإعدادات، يمكنك أيضًا برمجة زر الإجراء لتشغيل وظائف مختلفة بنقرة واحدة مسبقًا.



