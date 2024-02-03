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ميتا: مارك زوكربيرج معرض للوفاة بسبب ممارسته أنشطة عالية الخطورة

2/3/2024 4:25:38 AM
(MENAFN- Youm7) فى عالم عمالقة التكنولوجيا سريع الخطى، حيث يمكن لكل خطوة أن تحدث فارقا عبر السوق، جلبت Meta تطورًا غير متوقع إلى الطاولة، ففى تقريرها المالي الأخير كشفت الشركة عن حجر عثرة محتمل لا يرتبط سوى برئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، ويبدو أن ميتا ليس سعيدًا جدًا بخيارات نمط حياة زوكربيرج.



واتضح أن هوايات زوكربيرج التى تسعى إلى الإثارة، بما فى ذلك الفنون القتالية المختلطة (MMA) والرياضات المتطرفة، ليست مجرد خيارات شخصية ولكنها قد تشكل خطراً على شركة Meta ومستثمريها، وأشار التقرير السنوي، الذي تم تقديمه الجمعة الماضي، إلى أن أنشطة مثل الرياضات القتالية، والرياضات الخطرة، وحتى الطيران الترفيهي، والتي من المعروف أن زوكربيرج يستمتع بها، تحمل فى طياتها ظلال إصابة خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك.



وقالت شركة ميتا، فى تقريرها السنوي، "يشارك زوكربيرج وبعض أعضاء الإدارة الآخرين فى العديد من الأنشطة عالية الخطورة، مثل الرياضات القتالية والرياضات المتطرفة والطيران الترفيهي، والتي تحمل خطر الإصابة الخطيرة والوفاة، وإذا أصبح السيد زوكربيرج غير متاح لأي سبب من الأسباب، فقد يكون هناك تأثير سلبي جوهري على عملياتنا".



بالنسبة لشركة ميتا، وهي شركة مرادفة للتحول وتشكيل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مشاركة رئيسها التنفيذي في أنشطة عالية المخاطر ليست مجرد مسألة اهتمام شخصي، وذكر التقرير أنه إذا حدث أي شيء لزوكربيرج، فقد يؤثر بشكل خطير على العمليات اليومية للشركة.



إن حب زوكربيرج للفنون القتالية المختلطة والرياضات المتطرفة ليس سراً، ففي نوفمبر، أعلن أنه مزق الرباط الصليبي الأمامي أثناء تدريب الفنون القتالية المختلطة، مما أدى إلى إجراء عملية جراحية، وتصدرت مغامراته عناوين الأخبار مرة أخرى عندما انخرط في نزاع عام مع إيلون ماسك من شركة تيسلا.




وكان المليارديران، المعروفان باشتباكاتهما حول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، قد خططا لمباراة الفنون القتالية المختلطة لتسوية خلافاتهما، ومع ذلك، تم إلغاء القتال، حيث اتهم كل منهما الآخر بالتراجع، وردًا على المناقشات حول عوامل الخطر المكتشفة حديثًا، نشر زوكربيرج صورة GIF على Threads مع الرسالة، "مخاطر عالية = مكافأة عالية".



على الرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بمساعي زوكربيرج المتهورة، شهدت شركة ميتا ارتفاعًا كبيرًا في أسهمها يوم الجمعة، أعلنت الشركة عن زيادة مذهلة بمقدار ثلاثة أضعاف في أرباح الربع الرابع، إلى جانب الإعلان عن أول توزيع أرباح على الإطلاق.



ويفتح هذا الوحي محادثة حول التوازن الدقيق بين المشاعر الشخصية ومسؤوليات الشركات. بينما يهتف المستثمرون بالنجاح المالي لشركة "ميتا"، تظل الأسئلة قائمة حول كيفية تأثير هوايات "زوكربيرج" المليئة بالمغامرة على مستقبل الشركة.


















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