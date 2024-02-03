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شباب الحسين يستهل مشواره بمواجهة الأهلي البحريني في بطولة غرب آسيا اليوم

2/3/2024 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - حظيت بعثة نادي شباب الحسين التي غادرت إلى عُمان أمس، بوداع تحفيزي رائع من قبل نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، والنائب السابق أمجد المسلماني، ورئيس النادي سامي القصاص، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، قبيل استهلال مشواره في بطولة غرب آسيا الثانية، عندما يواجه فريق الأهلي البحريني عند الساعة 5 من مساء اليوم، في صالة مجمع صحار الرياضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما، كل من الكويت الكويتي، خيبل المهرة اليمني، العربي القطري وصحار العُماني.
ونقل قطيشات تحيات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى بعثة شباب الحسين، قائلا : " كلنا ثقة بمنظومة فريق شباب الحسين، والذي نودعه باعتباره منتخب الوطن، باعتباره سفير الكرة الطائرة الأردنية إلى بطولة غرب آسيا الثانية، مدركين القيمة الفنية للاعبيه الذين يعتبرون عماد المنتخبات الوطنية لجميع الفئات، ونطالبهم ببذل قصارى جهدها في المباريات، مستشهدين بما حققوه من حضور لافت للعبة في النسخة الأولى من البطولة، والتي اقتربوا فيها من تحقيق أول إنجاز خارجي على صعيد النادي، وادخلوا البهجة إلى قلوبنا واسعدوا الجماهير بعروضهم القوية، وندفعهم إلى تجاوز ما حققوه في النسخة الاولى".
وأضاف: " نشكر جهود داعم الفريق النائب السابق أمجد المسلماني، والذي سهل سفر الفريق ودعمه ماديا ومعنويا، وأنا واثق على مواصلة الدعم شريط أن يجد ثماره بالتعب والمثابرة والإنجاز و"انتم قدها"، ولمثل هؤلاء الداعمين ترفع القبعات، مستشهدا بكلمات سمو الأميرة آية عندما وقعنا اتفاقية الرعاية مع المدارس الريادية، حين قالت سموها: " الله يكثر من أمثالك"، ونحن نعرف معاناة الأندية المالية، ونعرف الجهود التي بذلتها إدارة ناديكم لتأمين الدعم لهذه المشاركة، وربما يلعب اللاعب مبارياته ويخوض تدريباته لساعات معدودة، تواصل إدارة ناديكم الليل بالنهار لتأمين حاجياتكم، واتمنى أن تكون هذه الكلمات حافزا لكم لتحقيق نتائج مشرفة تسجل لتاريخ للنادي والكرة الطائرة الأردنية".
من جانبه، أكد النائب السابق أمجد المسلماني على التطور الملحوظ التي تشهده الطائرة الأردنية بفضل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، مشيرا إلى جهود نائبها جهاد قطيشات، مبديا إعجابه بالمستويات اللافتة لفريق شباب الحسين وتاريخه العريق في الكرة اللافتة، مطالبا اللاعبين ببذل الغالي والنفيس، وأن لا تبخلوا بنقطة عرق من أجل تأكيد حضور الطائرة الأردنية وإسعاد جماهير النادي الوفية".
وتابع:" نقف خلف طموح الشباب الرياضي، وليكن أداء ونتائج "النشامى" في قطر ملهمة لكم، وهو يقترب من تحقيق إنجازات غير مسبوقة للكرة الأردنية في نهائيات آسيا المقامة حاليا في قطر، وأنا جاهز على تسير رحلات للجماهير لتشجيع النشامى في حال وقوفهم في دور الاربعة من البطولة، واستعدادي لتقديم المزيد من الدعم لكم وأطالبكم بلقب البطولة الإقليمية وتحقيق إنجاز جديد للنادي والرياضة الأردنية".
على صعيد متصل، ثمن رئيس النادي سامي القصاص جهود الداعمين، مشيدا بما قدمه اتحاد الطائرة لتشهيل مشاركة شباب الحسين في البطولة الإقليمية، ومقدرا دعم المسلماني، الذي لم يبخل بوقفته مع نادي شباب الحسين وفرقه الرياضية عبر مسيرة طويلة، مقدما شكره إلى الشركة الراعية لفريق الطائرة الأول –شركة دار الدواء- متمنيا أن يكون الإنجاز في بطولة غرب آسيا باكورة شراكتنا، مطالبا اللاعبين بتقديم ما يليق بسمعة وتطور التطور الأردنية، وبتاريخ وعراقة والقاب شباب الحسين المحلية-على حد تعبير القصاص-.
"من البطولة"
أكد المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود على جهوزية اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا لـ"غرب آسيا"، شاكرا اللاعبين على اجتهادهم والتزامهم وتحمل المسؤولية خلال فترة التحضير التي وصفها بـ"المتعبة"، مثمنا جهود اتحاد اللعبة والداعمين والشركة راعية، والتي اعتبرها زادت من مسؤولية منظومة شباب الحسين الإدارية والفنية واللاعبين في المنافسات الإقليمية".
وأضاف:"نملك فريق متجانس بين الشباب والخبرة، ونفتخر بأن أغلبهم من نتاج مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة، وأغلبهم يرفدون المنتخبات الوطنية، ولدينا محترفين على سوية عالية، فالغاني إبراهيم عبدالحميد سبق وأن شاركنا النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا، والظفر بجميع ألقاب البطولات المحلية في الموسم الماضي، ويتمتع المحترف النيجيري بيلو بمستوى لافت، وسريعا ما انسجم المحترفين بمجموعة الفريق، ولدينا عناصر بديلة بمستوى الأسماء الأساسية تقريبا، مما يزيد من حظوظنا بالمنافسة على المراكز الأولى".
وعن مباراته الأولى أمام الأهلي البحريني يوم غد السبت، قال العسود : " يعد الأهلي من فرق المقدمة في الدوري البحريني، ومجموعتنا تضم فرقا قوية، لكن كان حديثي إلى اللاعبين ما يهمني الاجتهاد وتقديم أفضل ما ليهم بالملعب، بمعنى لكل مجتهد نصيب، ودفعتهم للاستفادة من عروضهم ونتائجهم اللافتة في النسخة الأولى من البطولة، والتي جعلت جميع الفرق تخشى مواجهتهم، وما يهمنا تقديم الأداء المتوازن والنتائج القوية، وتجاوز محطة الأهلي البحريني، فكل مباراة تعني لنا لقب لا بديل عن الفوز فيها، والنظر إلى منصة التتويج بوصلة فريق شباب الحسين الفنية".
يذكر أن الاجتماع الفني للبطولة قد أجري أمس، من خلال اللجنة الفنية ولجنة الاحتكام في بطولة غرب آسيا الثانية، وحضور ممثلي الفرق المشاركة، وتم مناقشة تعليمات البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين في كل فريق، وتثبيت جدول منافسات البطولة بحسب القرعة التي أجريت سابقا، وتوزيع المباريات بمعدل 3 مباريات في اليوم الواحد.
وغادر وفد شباب الحسين إلى عُمان الخميس، حيث يترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والحكم الدولي احمد القطارنة، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.

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