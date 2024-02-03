تعرّف على جواز السفر الأكثر ندرة في العالم



وتُعرف منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة، الشهيرة باسم "فرسان مالطا"، بأنها منظمة كاثوليكية دينية يعود تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام، إلى جانب أنها منظمة مساعدات إنسانية تبلغ ميزانيتها ملايين الدولارات، وتشمل عملياتها مخيمات اللاجئين وبرامج إغاثة في حوالي 120 بلد.



المثير هو أن "فرسان مالطا" تعتبر أيضا دولة ذات سيادة. وبحسب شبكة "سي إن إن " الأميركية، فإنها تتمتع بوضع مراقب في منظمة الأمم المتحدة، ولها دستورها الخاص، لكن ليس لها أي حيز جغرافي.



ومع ذلك فإن تلك "الدولة"، تصدر لوحات ترخيص السيارات، دون أن يكون لديها أي طرق للقيادة عليها، ناهيك أنها تملك عملتها وطوابعها، وجوازات السفر الخاصة بها.



ونشأت تلك المنظمة في القدس حوالي عام 1099، وتم منح أعضائها، الأرخبيل المالطي، في عام 1530 من قبل ملك إسبانيا، وذلك قبل أن يجبرهم نابليون بونابرت على الخروج منه عام 1798.



وفي هذه الأيام يقع المقر الرئيسي للمنظمة في العاصمة الإيطالية، روما.



وقال رئيس المنظمة، دانييل دي بيتري تيستافيراتا، الذي يقيم في مالطا، للشبكة الأميركية، إن حوالي "100 فقط من أصل 13500 فارس وسيدة وقسيس منتشرين الآن في جميع أنحاء العالم، يعيشون في الأرخبيل المالطي".



وجرى إصدار جوازات السفر الأولى من قبل منظمة فرسان مالطا في القرن الرابع عشر، عندما سافر دبلوماسيوها إلى دول أخرى حاملين وثائق تثبت دورهم كسفراء.



وبعد الحرب العالمية الثانية، حصلت تلك الوثائق على خصائص جوازات السفر الدبلوماسية المستخدمة في بلدان أخرى، وبالتالي لا يوجد منها اليوم سوى 500 جواز ، مما يجعله أندر جواز سفر في العالم.



وجواز السفر الذي يحمل اللون الأحمر الداكن الخاص بالجماعة مخصص لأعضاء مجلس السيادة وقادة البعثات الدبلوماسية وعائلاتهم، وهو مزين بشعار وأحرف ذهبية تذكر اسم المنظمة باللغة الفرنسية "Ordre Souverain Militaire de Malte".



ووفقا الشبكة الإخبارية الأميركية، فإن جوازات السفر الخاصة بالقيادات الكبرى، صالحة لأطول فترة، حيث يتم انتخابهم لمدة 10 سنوات، ويمكن أن يخدموا فترتين، بشرط أن يتقاعدوا بحلول سن 85.



وجوازات السفر الأخرى صالحة لمدة 4 سنوات وتستخدم فقط للبعثات الدبلوماسية.

وتحتوي جوازات السفر على 44 صفحة تحمل علامة مائية بالصليب المالطي، دون أي صور أو اقتباسات أخرى.



وقال دي بيتري تيستافيراتا: "تمنح جوازات سفر لأعضاء الحكومة طوال مدة ولايتهم".

وبحسب رئيس المنظمة، فإن ثلثي أعضاء دول معاهدة شنغن يعترفون بجواز السفر الدبلوماسي، لافتا إلى "فرسان مالطا" لديها علاقات جيدة مع العديد من البلدان التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية معها، مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



وأضاف: "نحن نقدم الإمدادات الطبية والإنسانية السريعة لضحايا النزاعات أو الكوارث الطبيعية.. كما أننا ندير مستشفيات وفرق الإسعاف ومراكز طبية ودور المسنين والمعاقين، ومطابخ طعام خيرية، ومراكز للإسعافات الأولية".

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