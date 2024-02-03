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صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات

2/3/2024 4:24:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور علي ياغي، أن الصندوق بصدد إطلاق مشروعات جديدة في العام الحالي 2024 بالتزامن مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
وبين في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أبرز النشاطات المزمعة لهذا العام هو إطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات الأردنية في مجالات الريادة والابتكار للعام 2024، والتي تحاكي الأولويات الوطنية التي وردت في خطة التحديث الاقتصادي للمملكة.
وقال إن الصندوق يبحث عن الأفكار الإبداعية التي تنعكس آثارها على المجتمع، خصوصا التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات، بما يضمن زيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية لتوظيف طاقات الشباب التي تعد مخزونا وطنيا نفتخر به.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياغي إن الصندوق أطلق نهاية العام الماضي جوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والتي تضم ثلاثة حقول هي الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والمياه والبيئة.
وبين أن الصندوق يواصل تحكيم المواد العلمية التي شاركت في الدورة الثالثة من جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية للعام 2023 بعدما تمت زيادة عدد الحقول التي تشملها الجائزة بالتركيز على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية واقتصاديات العمل، ويستعد في الوقت ذاته لإطلاق الدورة الرابعة للجوائز ذاتها.
وفي إطار دعم الصندوق للتميز والإبداع، بين الدكتور ياغي أن إدارة الصندوق وافقت على رعاية مشروع "المسابقة الوطنية الأولى لتصميم أشباه الموصلات" التي تنظمه شركة الثورة الصناعية الخامسة، لما لهذا المشروع من دور في تهيئة المهندسين والفنيين الأردنيين للانخراط في هذه الصناعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الصندوق بصدد دراسة إطلاق مسابقة "الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية" لطلبة الجامعات الأردنية.

ويعد صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الذي تأسس عام 1999م برعاية ملكية ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن، ويسعى ليكون مركزا لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن من خلال المساهمة في تنمية ورعاية الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتنمية المواهب والقدرات وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن نفسها.
وفيما يتصل بجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، قال الدكتور ياغي إن الصندوق وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، بصدد اطلاق حملة اتصالية لنشر الجوائز بين المزارعين والمهتمين بالزراعة في مختلف مناطق المملكة لضمان أفكار إبداعية في المجال الزراعي.

وحول أبرز المشروعات التي نفذها الصندوق والتي تتوافق مع رسالة ورؤية الصندوق، بين الدكتور ياغي أن الصندوق أعلن في العام 2023، نتائج تحكيم وإقرار نتائج الدورة الثانية من جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية التي أطلقها الصندوق للعام 2022، إلى جانب تحكيم وإقرار نتائج الدورة السابعة من جوائز صندوق الحسين لثقافة الطفل التي أطلقها الصندوق في العام 2022 وطباعة الكتب الفائزة لتوزيعها على سبيل الاهداء لجميع المؤسسات الثقافية والتعليمية والمكاتب العامة.
وقال إن الصندوق ساهم في تمويل مشروع الأمل التابع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، لدعم التكاليف الدراسة الجامعية لعدد من الأيتام المشمولين برعاية صندوق الأمان، فيما واصل دعمه ورعايته لفريق وزارة التربية والتعليم المشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF بالولايات المتحدة للعام 2023، فضلا عن دعم فريق جامعة الحسين التقنية للمشاركة في مسابقة الطاقة الشمسية بولاية تكساس الأميركية.
ولفت إلى تنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم المالي منها مشروع "جاليليو الصغير في العلوم والتكنولوجيا والفنون للأطفال" التابع لنادي إبداع الكرك، ودعم مهرجان جرش للثقافة والفنون، ودعم ورعاية الموهوبين التابع لوزارة الثقافة لعام 2023، وتدريب معلمين وأعضاء هيئات تدريسية على التربية الإعلامية والذي نفذه معهد الإعلام الأردني بإشراف وزارة الاتصال الحكومي.
كما وفر الصندوق، حسب الدكتور ياغي دعما ماليا لعدد من المشروعات الوطنية من أبرزها مشروع "إعادة إحياء مهرجان أغنية الطفل العربي" الذي نظمته وزارة الثقافة المساهمة في البرنامج الوطني لنشر الثقافة المالية – التعليم المالي في المدارس، إلى جانب منح الدكتور هيثم سكرية جائزة الصندوق للإبداع الفني عن تأليف وقيادة سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية.
(بترا) رائف الشياب

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