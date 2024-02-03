Saturday, 03 February 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبراء: ضربات بايدن الانتقامية في الشرق الأوسط تأتي بمخاطر سياسية

2/3/2024 4:23:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن نقطة تحول بشأن الصراع في الشرق الأوسط تنطوي على مخاطر كبيرة للتصعيد وعواقب سياسية ثقيلة في عام الانتخابات مع بدء الضربات الانتقامية الأمريكية يوم الجمعة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار شنته جماعة مسلحة مدعومة من إيران.
كان النقاش داخل البيت الأبيض قبل الضربات متوتراً، وفقاً لمسؤول أمريكي، حيث كانت الإدارة تدرس الخيارات التي يعتقد البعض أنها سترسل رسالة واضحة إلى الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران لوقف الهجمات، في حين أعرب العديد من السياسيين عن خشيتهم من أن الضربات قد تؤدي إلى قتال أوسع نطاقاً في سوريا. المنطقة التي سعت إدارة بايدن بشدة إلى تجنبها.
وفي الوقت نفسه، يتعرض بايدن لضغوط من العديد من الجمهوريين للتصرف بقوة أكبر – حيث يدعوه البعض إلى توجيه ضربة مباشرة داخل إيران، وفقاً لشبكة” إيه بي سي” الأمريكية.
ألقى بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع بعض اللوم على إيران لتوفير الأسلحة للجماعات المسلحة، التي تصنف الولايات المتحدة العديد منها منظمات إرهابية.
ومع ذلك، أوضح بايدن ما هي اعتباراته النهائية. وقال للصحافيين“لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة ، شنت الجماعات المدعومة من إيران أكثر من 160 هجوما على قواعد وأصول عسكرية أمريكية في سوريا والعراق والأردن، واستهدفت الشحن الدولي في البحر الأحمر.
ونفت إيران تورطها في الهجوم القاتل في الأردن، على الرغم من أن مسؤولًا أمريكيًا قال إن الأدلة أظهرت أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في الهجوم كانت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد.
وقال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي:“لدينا مشكلة استراتيجية مع إيران ولكننا نفتقر إلى حل استراتيجي”، بحسب ما ورد في تقرير” إيه بي سي”.
وقال ميلر:“إن الخيارات التي واجهتها أي إدارة وكل إدارة منذ الثورة الإيرانية محفوفة بالمخاطر”.“إنها ليست بين السياسات الجيدة والسيئة. إنها بين السياسات السيئة والأسوأ”.
وقال وزير الدفاع لويد أوستن، الخميس، إن الإدارة سترد“ردا متعدد المستويات” يهدف إلى إضعاف قدرات هذه الجماعات.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على الخطة إن الضربات الانتقامية ستمتد على مدار عدة أيام وتضرب دولًا متعددة، بما في ذلك العراق وسوريا وربما اليمن.
وقال الخبراء إن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الإدارة قادرة على معايرة الضربات لردع إيران ووكلائها بنجاح دون إغراق المنطقة في“الحرب الأوسع” التي يريد بايدن تجنبها.
وقال محللون في“مشروع إيران” بمجموعة الأزمات الدولية إن ” النمط في السنوات القليلة الماضية أظهر أن إيران دائما ما تنتقم بالمثل، ومن تلك النقطة فصاعدا، هناك مخاطر من أن تخرج التوترات عن نطاق السيطرة على الرغم من حقيقة أن أيا من الطرفين لا يريد في الواقع أي مزيد من التصعيد”.
وأشار المراقبون إلى أن عملية صنع القرار لدى بايدن أصبحت أكثر تعقيدا بسبب الانتخابات الوشيكة، في عام يقول فيه المزيد من الأمريكيين إن السياسة الخارجية يجب أن تكون قضية رئيسية.
وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا من الحزب الجمهوري لترشيح حزبه، إن الهجوم المميت الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على القوات الأمريكية هو نتيجة“ضعف بايدن واستسلامه”، مما يشكك في دوره كزعيم عالمي وقائد أعلى للقوات المسلحة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين في وقت سابق“إنه لا ينظر إلى الحسابات السياسية أو الاقتراع أو التقويم الانتخابي بينما يعمل على حماية قواتنا على الشاطئ وسفننا في البحر – وأي إشارة إلى عكس ذلك تعتبر مهينة”. أسبوع.
وفي الوقت نفسه، ينصح بعض الديمقراطيين في الكونغرس بالحذر. وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون، وهو من قدامى المحاربين، إن زملائه الذين يدعون إلى صراع مباشر مع إيران“يلعبون في أيدي العدو”.
وقال في بيان“يجب أن يكون لدينا رد استراتيجي فعال وفقا لشروطنا وجدولنا الزمني. الردع صعب والحرب أسوأ”.
وقال ميلر، وهو دبلوماسي سابق في وزارة الخارجية:“عليك أن تسأل نفسك السؤال: متى كانت الحرب لطيفة مع رئيس أمريكي؟”
وأظهر استطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك أن الغالبية العظمى من الناخبين (84٪) يشعرون بالقلق إزاء جر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وخلال سنوات الحرب في أفغانستان والعراق، أظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأمريكي سئم من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. قال بايدن إنه كان من منتقدي حرب العراق، ولكن على الرغم من إصراره على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلا أنه لا يزال يدفع ثمناً سياسياً للانسحاب الأمريكي الفوضوي.
وقال ميلر:“إن الحروب لا تساعد الرؤساء الأميركيين، وبالتأكيد ليس في استطلاعات الرأي”.“لذا، أعتقد أن الإدارة، منذ البداية، كانت حذرة للغاية – كما يقول منتقدوها حذرة للغاية – في التعامل مع إيران”.
وأشار علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الحرب التي تشارك فيها إيران ستكون مختلفة عن الصراعات السابقة في المنطقة.
وقال“إيران دولة أكبر وأقوى بكثير مقارنة بالعراق وأفغانستان. الحرب مع إيران ستجعل الصراعات في العراق وأفغانستان تبدو وكأنها نزهة في الحديقة”.“وأعتقد أن الإدارة تدرك تمامًا كل هذا، وهي في الحقيقة لا تسعى إلى تورط عسكري آخر في الشرق الأوسط. ولهذا السبب فهي تتصرف بدرجة عالية من الحكمة. لكن النقطة الرئيسية هي، في نفس الوقت، الوقت، إنهم عالقون في هذه الدورة التصعيدية”.-(وكالات)

MENAFN03022024000072011014ID1107804565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث