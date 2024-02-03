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بري : اتفقت و«الخماسية» على رئيس «صنع في لبنان»

2/3/2024 4:23:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إنه توافق مع سفراء ((اللجنة الخماسية)) الذين التقاهم، الثلاثاء، على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وإن ((الخماسية)) ما هي ((إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن لا مرشح لها ولا تضع فيتو على أي من المرشحين)).
ولفت بري إلى أن السفراء ((لم يتطرقوا إلى الخيار الرئاسي الثالث))، وقال إنه بادلهم بالمثل ولم يطرح عليهم اسم أي مرشح، ولم يعترضوا على دعوته الكتل النيابية للتلاقي والحوار ((لعلنا نصل إلى توافق يفتح الباب أمام الدعوة فوراً لعقد جلسة نيابية مفتوحة مع دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية)).
وأشار بري إلى أنه توقف مع السفراء أمام التفاهمات التي كانت وراء التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، ورأى أن هناك ضرورة لتوسيعها ((لعلها تتيح لنا التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية)).
من جهته، كشف النائب في حزب ((الكتائب اللبنانية)) إلياس حنكش، الذي التقى أحد سفراء ((الخماسية)) لـ((الشرق الأوسط)) عن أن ((طرح اللجنة الذي من المتوقع أن يلقى قبول مختلف الأطراف هو أن يلتقي ممثلون عن الأحزاب تحت قبّة البرلمان للبحث والتشاور للاتفاق على معايير وملامح أساسية للرئيس المقبل، ومن ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية مفتوحة لانتخاب رئيس بحدود شهر مارس (آذار))).-(وكالات)

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