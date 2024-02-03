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غزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

2/3/2024 4:23:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- اليوم السبت- أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعة على الحدث.

وقالت الجمعية، في بيان نشرته على فيسبوك "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون من فريق إسعاف الأحمر الفلسطيني الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".

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