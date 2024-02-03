اشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، في أحياء الصناعة والجوازات والجامعات غربي مدينة غزة.
من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرحى من فيها.
MENAFN03022024000072011014ID1107804558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.