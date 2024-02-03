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الفحيص يتجاوز الفتاة الكويتي في مستهل مشواره بـ سلة الشارقة

2/3/2024 4:23:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة - تغلب فريق شباب الفحيص على نظيره فريق الفتاة الكويتي بنتيجة (95-78)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024".

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (23-19)، (32-13)، (19-23)، (21-23).

ويلتقي الفحيص مع فريق العاصمة السعودي عند الساعة 2 من مساء يوم غد الأحد (بتوقيت الأردن) وفي نفس الصالة لحساب مباريات الجولة الثانية، والتي يتلقي فيها فريقا الأهلي البحريني وغاز الشمال العراقي الساعة 10 صباحا، فيما يلتقي الفتاة الكويتي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.

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