الفحيص يتجاوز الفتاة الكويتي في مستهل مشواره بـ سلة الشارقة

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- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة - تغلب فريق شباب الفحيص على نظيره فريق الفتاة الكويتي بنتيجة (95-78)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كرة السلة بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024".
وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (23-19)، (32-13)، (19-23)، (21-23).
ويلتقي الفحيص مع فريق العاصمة السعودي عند الساعة 2 من مساء يوم غد الأحد (بتوقيت الأردن) وفي نفس الصالة لحساب مباريات الجولة الثانية، والتي يتلقي فيها فريقا الأهلي البحريني وغاز الشمال العراقي الساعة 10 صباحا، فيما يلتقي الفتاة الكويتي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.
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