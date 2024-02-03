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سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

2/3/2024 4:23:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت سلطة وادي الأردن بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) مؤخرا، بعض الأعمال الإنشائية في موقع سد الزرقاء ماعين بهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد، حيث اشتملت الأعمال على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب.

جاء ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية عبر أنشطة كثيفة العمالة - الأجر مقابل العمل "Protection of water dams in jordan through Labour intensive activities (cash for work)".

وعمل المشروع على تنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه.

كما شمل المشروع زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة، وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.

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