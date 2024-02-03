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العربيّة.. لماذا لا تحمل ثقافةَ أهلِها إلى العالَم؟ - جريدة الوطن السعودية

2/3/2024 4:20:14 AM
(MENAFN- Al Watan) تحمل اللّغاتُ ثقافةَ أهلها غير مُتثاقلة، ذلك هو حال معظمها في العالَم؛ تحمل الإنكليزيّة ثقافةَ الإنكليز، وتحمل الفرنسيّةُ ثقافةَ الفرنسيّين، وتحمل الإسبانيّةُ ثقافةَ الإسبان، وتحمل الروسيّةُ ثقافة الرّوس، والصينيّةُ ثقافةَ الصينيّين...إلخ، فتتعرّف بها، وتَحجز لها مكاناً في سجلّ التّاريخ العالَميّ للثّقافات الإنسانيّة، فلماذا لا تحمل اللّغةُ العربيّة ثقافةَ أهلها إلى العالَم كما تفعل شقيقاتها، مع أنّها الأكبر بينهنّ في العمر، والثّراء، والشّمول، ولها جذرٌ ضارِبٌ في التّاريخ؟ لماذا ثقلت عليها ثقافةُ أهلِها، فعجزت عن زجّها في مجرّة الثّقافات الحديثة، حتّى ليكاد العالَم يجهلها، ولا يعرف أحوالها؟
لا يَعلم، غير حفنة من الدّارسين، ما يفكّر به المثقّفون العرب، وما يتخيّلونه، وما يكتبونه، والجهل بالشّيء يؤدّي، في الأرجح، إلى إنكاره، أو في أقلّه إلى عدم الاعتراف به. وسوف أقصر حديثي على الأدب بأنواعه السرديّة والشعريّة، إذ إنّ الغالبيّة العظمى من أدباء العرب لا مكان لهم في خارطة الأدب العالَمي، حتّى راحوا يتوسّلون التّرجمة لكي ترمي بهم في ذلك التّيّار الجارف. ولو افترضنا حدوثه لأفرادٍ منهم، فمكانهم في أسفله، فلا فضول للنّظر في مرآة تلك الآداب، وتقصّي أحوالها، واستكشاف هويّة أهلها. تَرتسِم معالِم هويّة العرب بغَير آدابهم. ترتسم من الصّور النّمطيّة عنهم، فما الذي حَدَثَ للغةٍ كانت تحمل نفثاتِ الخيال إلى شتّى أرجاء العالَم في الماضي، ثمّ عجزت عن حمل شيء مذكور منها في الحاضر؟
حاول كثيرون استجماع شتات الأجوبة المُحتمَلة، فلم يتمكّنوا من وضْعِ أيديهم على الأسباب القابعة خلف تلك الظّاهرة التي تُخالِف المعقول، ولا تستجيب للمنطق من حديث عراقة اللّغة والثقافة العربيّتَيْن، ومن ذلك، فسوف ينبري مَن يقول بعدم حاجة العرب لآداب غيرهم، فلغتهم كفتهم الحاجة للآخرين، وكذلك ثقافتهم القديمة. وقد خلا تاريخهم السالف، تقريباً، من ترجمة آداب الآخرين، بخاصّة الشّعر، فإذا كان ذلك حال أسلافهم، فما حاجة أخلافهم لآداب الأُمم الأخرى؟ وما داموا قد اغتنوا بما لديهم، فهُم ليسوا بحاجةٍ لأن يعرفهم الآخرون، فذلك من فضلة الحاجات، وليس من العمدة في شيء، إذ الإمساك خَير من الإقدام، والكتم أَوْلى من الجَّهْر، ولا فائدة في ترحُّل الآداب، وقد سَقَطَ فَرْضُ تداولها، وسوف يعترض غيره، ويَتّهم الآخرين بالجهل المركّب الذي لا يسلِّم أهلُه بالحقّ البيّن، لأنّهم لم يُبادروا إلى معرفة آداب العربيّة، فالعَيب في أُممٍ صمّتْ آذانها، واستغنت عن آدابٍ عريقة، لها حظوة بين أهلها، وكانت مهوى الأفئدة في ما مضى، والخاسر مَنْ ينكفئ على ذاته متوهِّماً أنّه نَبع المعرفة، ومَنهل الأدب.
وسواء أخذنا برأي أولئك أم بحجج هؤلاء، فلن يصفو ماء عكر، عافته الأنفُس عن قصد أو عن جهل، بموجب هذه العلّة أو تلك، فقد ركدَ ماءُ الأدب العربي الحديث في مُستنقع، ولم يَجرِ في تيّارٍ يرتشفه الآخرون زُلالاً بلغاتهم، مع أنّ أغلبيّة أهله يتهافتون على التّعريف بأنفسهم من دون طائل. فقد انصرف عنهم أهل اللّغات الأخرى، وراحوا يتبادلون بضاعتهم الثّقافيّة في ما بينهم غير راغبين في اقتناء سواها، ما جَعَلَ الكاتبَ العربيّ يجأر مُطالِباً بالمُساواة، ثمّ يروح يتضجّر من الإهمال بعد ذلك، فيلوذ بالصّمت، ويشرع في حَوْكِ فرضيّةٍ لم تَحْظَ بتقديرٍ في المُجتمع الأدبي مفادها أنْ لا حاجة لي بالآخرين، فأنا أكتب لبَني قومي، ولَهم وحدهم يخطّ يراعي تلك الدُرَر. وفيما هو يلوك بمرارة أشواك تلك الفرضيّة، لا يغيب عنه السّيل الجارف للآداب العالميّة تغزوه في عقر داره. آداب جيّدة تُشنّف لها الآذان، وآداب ركيكة لا تساوي ثمنَ الورق الذي تُرجمت عليه، فلا عجب أن يعزف عن المشاركة، ويلوذ بالصّمت في نهاية المطاف، كأنّ الكتابة بالعربيّة تورِث الإحباط، وكأنّها تشدّ كاتبَها إلى الوراء، إلى العصور الخالية، فالإهمال أعظم أنواع الإساءة.
ويُلاحَظ على مَن كان له حظٌّ ضئيل في الترجمة إلى اللّغات الأخرى من المؤلِّفين العرب المُعاصرين أنّه كثير الافتخار بذلك، ويُشير إليه في ثبت مؤلّفاته، حتّى ليجعله، في غالب الأحيان، قَبل ذكر عناوين تلك المؤلَّفات، وهو أمر غير معهود لدى غير المؤلّفين العرب. ويأنف عنه معظم الكتّاب في العالَم، ويعود ذلك إلى شعورٍ بالغبن لدى الكاتب في ثقافته القوميّة، ما يدفعه إلى مُحاولة لفْت الانتباه إليه بذكر وجوده في ثقافاتٍ أخرى، إذ إنّه وقد احتُفي به في ثقافةٍ غريبة، فيُصبح من الغبن ألّا يُحتفى به في ثقافةٍ قريبة، ويبدو الأمر مُستغرَباً من وجوهٍ عدّة. فتجاهُل قومه له يدلّ على أنّه أعلى منهم مَرتبةً، وذلك باعتراف الأقوام الأخرى به. وفي كثيرٍ من الأحيان يغمض الكاتبُ عَيْنَيْه، ويصكّ أذنَيْه عن حقيقة لا تَقبل المُغالَطة، وهي أنّ الاعتراف بالكاتب ينبغي أن يأتي من ثقافته القوميّة أوّلاً، فإنْ هي اعترفَتْ به، اعترفَتْ به الثّقافاتُ الأخرى عاجلاً أم آجلاً، إذ لا يُقال عن هوميروس، أو دانتي، أو شكسبير، أو ثربانتس، أنّه عظيم لمجرّد أن تُرجِم إلى اللّغات الأخرى، بل قيل عنهم عظماء لأنّ أهاليهم عظَّموهم، وخَلعوا عليهم ما يستحقّون من قيمةٍ قَبْل الآخرين.
وفي الأزمنة الماضية لم يُقَل عن المُتنبّي، والمعرّي، والتّوحيدي، وأبي نوّاس، وابن المقفّع، والحريري، إنّهم مهمّون بسبب معرفتهم في اللّغات الأخرى، إنّما لأنّهم انتزعوا اعترافهم من الثّقافة العربيّة نفسها. وباءُ توسُّل الاعتراف من الآخر وباءٌ حديث العَهد، ضَرَبَ صميمَ الثّقافة العربيّة في القرون المتأخّرة، إذ أمسى وجود الكاتب في لغةٍ أخرى أهمّ من وجوده في لغته، فأن يكون قد نُقِل إلى لغةٍ أخرى، حتّى ولو كان نكرة فيها، تُعَدُّ تلك ميزة تَخلع عليه الأهمّيّة الاستثنائيّة بين أقرانه.
وإلى وقتٍ قريبٍ جدّاً، لم يكُن الأمر شائعاً بالصورة التي أَتيتُ على ذكرها الآن، ولا أحسب أنّ طه حسين، ونجيب محفوظ، والطّيّب صالح، ولا السّيّاب، وأدونيس، ومحمود درويش قد تفاخروا بشيءٍ من ذلك، ليكون لهم شأن مذكور في العربيّة. غير أنّ جماعاتٍ من أشباه الكُتَّاب أمسى دأبُها التّفاخُر بادّعاء تداول مؤلّفاتها في لغاتٍ أخرى، مع أنّه لا يكاد يكون لها ذكرٌ فيها، ليس لخفّة قيمتهم، وضحالة مواهبهم فحسب، إنّما، أيضاً، لخفّة كفّة الثّقافة التي يكتبون بها وينتمون إليها إلى درجة أمسى الكاتب العربي يبحث له عن مَوطئ قَدَمٍ في ثقافةٍ أخرى، حتّى لو أنكره أهلُها.
لم يكُن في وارد الكتّاب العرب الانشغال بترجمة أعمالهم إلى اللّغات الأخرى، فقد دأبوا على التّأليف بالعربيّة لأهل تلك اللّغة، وكان أُفق التلقّي ينتهي عند تخومِ ديار العرب؛ إذ يكتفي الكاتِب بتداوُل مؤلّفاته في اللّغة العربيّة، والمُجتمع الثّقافي العربي، فهما كفيلان بخلْعِ الشّرعيّة الأدبيّة عليه. لكنّ المَوازين انقلبت، وأَمست تُرجِّح كفّةَ الكاتب بين أقرانه إذَا ما حُظِي عملٌ من أعماله بالتّرجمة إلى لغةٍ أخرى، حتّى لو أُهْمِل كتابُه وطواه النّسيان. حفنةٌ صغيرة من الروايات والأشعار شقّت طريقها إلى عالَم اللّغات الأخرى، وأغلب ما تُرجِم لم يَقَع هضْمه، كأنّه وافدٌ دخيل مجهول الهويّة، ولم يَعُمْ على ظهرِ أمواجِ السّرد والشعر العالَميَّيْن، إنّما انحدرَ بسرعة البرق إلى القَعر. أحسب أنّ الأمر يرتبط بشعورٍ مُتفاقِم من عدم الاعتراف، حيث لا تعترف الثقافةُ العربيّةُ بأهلها إلّا على مضض، وبآثار معدودة، وذلك لعَوزِ في قدراتهم الإبداعيّة، من جهة، ولنقْصٍ في قدراتها التواصليّة، من جهة أخرى. فمِن بين مئات الروائيّين والشعراء، لا يكاد يُشار إلّا إلى عددٍ يُقارِب عدد أصابع اليدَيْن، وسواهم يتدافعون بالمناكب للنشر في اللّغات الأجنبيّة التي صرفتِ النّظر عنهم، واتّبعوا وسائل لا تخطر ببالٍ من أجل عملٍ من أعمالهم إلى تلك اللّغات.
للثقافات الرّاسخة أعرافٌ صارمة، ويَندر فيها أن يحوز الكاتب على مَوقعٍ مُتميّزٍ في لغته بالإيعاز من لغة أخرى، فقد يُذكَر فضلُ الفرنسيّة على إدغار آلان بو، وخورخي لويس بورخيس، وألف ليلة وليلة، ولكنّ ذلك استثناء صغير عن قاعدة عريضة، إذ إنّ الثّقافة القوميّة هي التي تخلع الاعتراف على أدبائها. حَدَثَ ذلك عند الرّوس، والإنكليز، والفرنسيّين، والألمان، والطّليان وغيرهم كثير، ولا حاجة للتذكير بأنّ الثّقافة العربيّة القديمة، هي التي حَملتْ كبار أدبائها، وخَلعت الاعتراف عليهم، منذ امرؤ القيس، والمتنبّي، وبديع الزمان، حتّى أحمد شوقي، والجواهري، ومحفوظ. والبحث في غير هذا المكان الرّحب كالْجَرْي وراء سراب. فهَل من عَيبٍ جسيم في العربيّة وآدابها يجعل الآخرين يعزفون عنها، ويصرفون نَظرهم عن الاهتمام بها، ولا يفتنهم شيء فيها؟ نعم، تتوفّر أحمالٌ من العيوب التي حالت دون اقتحام العربيّة مضمار المُنافَسة الأدبيّة في العصر الحديث، عيوب عامّة لها صِلة بحواملها الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وعيوبٌ خاصّة لها صلة بمحمولاتها الأسلوبيّة والدلاليّة.
في أوّل قائمة العيوب العامّة: انتهاء أمر أهل العربيّة إلى تابعين بعدما كانوا متبوعين، ولا أحد يحفل بثقافة التّابع وآدابه، إلّا ما ندر، فحينما تتحوّل مراتب الأُمم من متبوعة إلى تابعة، سوف يترتّب على ذلك تخلّيها عن دَورها وحقوقها، ولن يلتفت إليها أحد، فتنسج، بسبب الحَجب والنسيان، أسطورةَ المجد والخلود، ويُصبح وهْمَ الاستغناء عن الآخرين عقيدةً لا تحتاج إلى برهان. وفي مقدّمة العيوب الخاصّة: سلامة طُرق التّعبير عن مشاعر أهلها، وتمثيل أحوالهم، فمُعاينة الأساليب الشّائعة فيها تُثبت أنّها تُقارب موضوعاتها، إمّا بإنشاءٍ مسطَّحٍ لا جذور له، وإمّا بألفاظٍ مهجورة لا تُحيط بالمطلوب إيحاءً ولا تقريراً. وهذان الأمران تَخطّتهما حاجةُ الأدب للتعبير عن حياةٍ تَسير على منوالٍ دائم من التغيير. وبسبب ذلك، لا يعزف عنها أهلها فحسب، بل حتّى الآخرون الذين يرتابون منها، ويتباعدون عنها، كأنّها تحمل وباءً مُعدياً. إذاً، لماذا نتلهّف لآداب الآخرين فيما هُم يُجافون آدابنا؟ وإن لم تُتَرجَم فلماذا نُتَرجِم؟ وكفّة مَن في ميزان المعرفة هي الرّاجحة، كفّة مَن يُقبِل أم مَن يُعرِض؟ ومَن الذي سيتولّى البتّ في الأمر؟
هل يجوز استبدال لغة بلغة ليحظى الأدب بنصيبه من الاهتمام، ويحظى أهله بالرعاية؟ أو ينبغي إحياءُ قدرةٍ على تحقيق ذلك؟ حقيقةً، لا الاستبدال مُمكن، ولا الإحياء مُتاح، فالاستبدال في جوهره إحلال لغة محلّ أخرى، أي إحلال رؤيةٍ للعالَم محلّ رؤية، بمعنى إحلال هويّة محلّ هويّة، فهل يُمكن للكاتِب استبدالُ لغةٍ أخرى بلغته، وهو يروم التّعبير المجازي عن عوالمه وتخيّلاته؟ إنّ الأدب نِتاج ألفة مع اللّغة، فالأديب لا يستعيرها لتنوبَ عنه في قولِ ما يُريد، بل يتنفّسها لكي يُواصل حياته، ويُديم تخيّلاته. وعلى ذلك، فالاستبدال غير مُمكن إلّا في حالاتِ الاستيطان الطّويل الذي يؤدّي إلى إبادةِ ثقافةٍ واستيلادِ ثقافةٍ أخرى، كما وَقَعَ في أميركا وأستراليا. أمّا الإحياء، فهو بَعْثُ ميّتٍ من قَبره. ومن المحال إحياء الأموات، فحينما تندثر ثقافةٌ يتعذّر بعثُها أيّاً كانت وسائل البَعْث، وعلى هذا يُصبح من المحال انتشال ثقافة طَمَرَها ترابُ الزّمن.
يُحيط بالعربيّةِ وآدابها شرطٌ تاريخيٌّ معقّد، شرطٌ لا يقبل الإحلال ولا الإحياء، وفي الحالتَيْن ترتسم الاستحالة، والرّاجح هو تركيب جديد يَستخلص خياراً يَجعل من سياق الثّقافة العالَميّة قابلاً للأدب العربي ليس بوصفه دخيلاً عليه، بل أصيلاً فاعِلاً فيه، كما هو حال الآداب الصّينيّة واليابانيّة والهنديّة واللّاتينيّة والإفريقيّة. وذلك يلزم مراجعة شروط السياق المُنحرِف عن قاعدةِ التواصُل والتفاعُل، وهي بمُجملها شروطٌ غربيّة مشتقَّة من ثقافةٍ تَمركزت حول ذاتها منذ أن زَرعتْ بذورَها الحملاتُ الاستعماريّة في العصر الحديث في سائر أرجاء العالَم. تلك أعرافٌ صار لِزاماً إعادة النّظر فيها، كما صارَ أيضاً لزاماً تنقية الأدب العربي من وسائل التعبير والتمثيل لينخرط في مَعْمَعة العصر، بما يُوافِق معاييره العامّة.
هل يحتاج الأدب العربي إلى جسرٍ يَعبر به إلى منطقة الاهتمام؟ أو هو بحاجة إلى قاربٍ يعوم به في ذلك النهر الجارف؟ مَن يُشيِّد القنطرة؟ ومَن يبني القارب؟ وهل ينبغي للأدب العربي ألّا يَبرح موطنه؟ هل الأدب وقْفٌ على أهله؟ أو أنّه يرخِّص لسواهم التصرُّف فيه تلقّياً وانتفاعاً؟ إن أذنتَ بشيء تكون مُبتذَلاً، وإن حظرتَ شيئاً تكون مُتغطرِساً. إنّ تغييرَ مسارات التاريخ الثقافي أمرٌ أشبه بالمحالات في المدى المنظور، وتيّار الآداب العالَميّة يجري في اتّجاهٍ لا يريد للأدب العربي أن يكونَ أحدَ روافده، وكأنّ الكتابة باللّغة العربيّة جُنحة، مع أنّ كثيراً من الآداب، على الرّغم من حداثة نشأتها، راحت تَرفد ذلك التّيار، فلا يجوز أن ينكفئ الأدب العربي، ويرتدّ، وينقطع عن سياق عصره، فهذا لا يفيده، ولا ينفع الآداب العالَميّة. ولكي ينعطف مسار الآداب العالَميّة في اتّجاهٍ يمرّ بمنطقة الأدب العربي، وينفتح عليه، يحسن بأهل ذلك الأدب أن يجوّدوا فيه، ويتخلّصوا ممّا علقَ به من أدرانٍ صَرفتِ الآخرين عنه، وجَعلَتْهُ عسيرَ الهضْمِ من قِبَلهم، ولا يتغاضون عن قصوره. إذاً، لا بدّ من التهذيب والتجويد ليتمَّ الاعتراف بالأدب العربي.
لعلّ أحد أهمّ أسباب الانغلاق هو أنّ التواصل بين الطّرفَيْن اتَّخذ اتّجاهاً واحداً، طَرَفٌ يرسل والآخر يستقبل، وليس للأخير حقّ الإرسال. لقد أَمستِ العلاقةُ بين الطّرفَيْن علاقةَ تابعٍ بمتبوع، لا تقبل بوضع الطّرفَيْن مَوضع المُساواة في العطاء والأخْذ. وبسبب انعدام التّكافؤ، بصرف النّظر عن جودة الآداب، ارتسمَ مسارٌ واحدٌ يأتي بالآداب الغربيّة إلى المُجتمعات العربيّة. لقد انعدم التفاعل بين الآداب، وحلّ تأثير طرف في طرف، لأنّ التواصلَ الحقيقي في أضعف حالاته. ولا بدّ من الأخْذ في الحسبان أنّ الآداب العالَميّة لا تقتصر على الآداب الغربيّة، بل هنالك آدابٌ للأُمم الكبيرة والصّغيرة، فحيثما التفتَ المرءُ يَجِدُ ثقافاتٍ وآداباً، ولكنّ المظهر الطّاغي، هو أنّ الآداب الغربيّة هي المؤثِّرة، والشرقيّة والجنوبيّة هي المتأثِّرة، وصار من المُستنكَر القول بغير ذلك. وبإزاء تبعيّةٍ عمياء للآداب الغربيّة، لم تنشأ صلاتُ تفاعُلٍ بين الآداب العربيّة وآداب الأُمم الأخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللّاتينيّة، مع أنّ السّياقات الثّقافيّة شبه مُتماثِلة، والتجارب التاريخيّة تكاد تكون مُتطابِقة.
*ناقد وباحث أدبيّ من العراق
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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