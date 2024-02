تعاون كلينيك مع مدرسة طب ماونت سيناي لإنشاء مركز ماونت سيناي كلينيك لطب الأمراض الجلدية والبشرة الصحية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت كلينيك ومدرسة طب ماونت سيناي اليوم عن شراكة خيرية لبناء مركز ماونت سيناي - كلينيك لطب الأمراض الجلدية الصحية. سيتولى المركز تطوير أبحاث مستقبلية في طب الأمراض الجلدية، واستكشاف الأسس البيولوجية، التي تتسبب في شيخوخة الجلد، وحساسيته، والأمراض الجلدية الالتهابية أو الأكزيمائية، بما في ذلك الأكزيما (أو التهاب الجلد التأتبي) والتهاب الجلد التماسي. ستركز الشراكة على الاكتشافات العلمية القابلة للتطبيق والابتكار الرائد لتحديث علم الحساسية بُغية الوصول إلى حلول مبتكرة لهذه الحالات الجلدية وذلك من خلال وضع الهدف المشترك لإجراء بحوث جلدية تعمل على تحسين حياة المرضى.

تهدف الأبحاث القائمة في مركز ماونت سيناي كلينيك لأمراض الجلد الصحية إلى الكشف عن النتائج العلمية لتسريع بناء علاجات موضعية وجهازية جديدة تساعد في تخفيف حالات الحساسية الجلدية. وتكون الأولوية هي ربط العلوم الأساسية بالتطبيق العملي في العيادة بُغية تحسين حياة الناس وأن ينعموا ببشرة صحيّة. وبعد فحص البشرة الصحية، إضافة إلى بشرة المصابين بالتهاب الجلد التأتبي وغيره من اضطرابات الجلد التحسسية، يتعلم الباحثون طريقة إبطاء علامات الشيخوخة المرئية على نحو كبير لدى كل الأشخاص وكذلك لدى المرضى الذين يعانون من الأكزيما، والذين تظهر عليهم علامات الشيخوخة المبكرة أو المتسارعة. وتهدف الرؤى المنبثقة من هذا البحث إلى دفع عجلة التقدم في مجال الأمراض الجلدية وصحة الجلد. وعلاوة على ذلك، ستعمل تلك الرؤى على إرشاد وإلهام كيلينك في مجال ابتكار المنتجات المستقبلية من أجل توفير المزيد من الحلول للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد.

قال Michelle Freyre، رئيس العلامات التجارية العالمية، كلينيك: "كعلامة تجارية توفر حلولاً موجهة على يد أطباء الجلدية وحلولاً تم اختبارها ضد الحساسية منذ إنشائها، فإن كلينيك تفتخر بشراكتها مع مؤسسة إيكان ماونت سيناي الشهيرة وفريقها من الأطباء والعلماء، بقيادة خبير عالمي في أمراض الحساسية والالتهابات الجلدية وهو دكتور Emma Guttman. لقد ألهمنا تفاني الفريق في مجال الأبحاث والاكتشافات المستقبلية عن حساسية الجلد وتأثيرها على الحياة، بما في ذلك الشيخوخة. نحن نشحذ همتنا من التزامنا المتبادل وإيماننا الراسخ بإمكانية بناء بشرة رائعة للجميع والحفاظ عليها. وأثق من أن هذه الشراكة الأولى من نوعها سيكون لها دور فعّال في إجراء بحوث رائدة على يد كبار الأطباء والعلماء المتفانين في تطوير علم الحساسية".

كرّست الدكتورة Emma Guttman وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في الطب، وبروفيسور والدمان، ورئيس النظام، ورئيس قسم الأمراض الجلدية في مدرسة إيكان للطب، ورائدة في علوم الأمراض الجلدية، حياتها المهنية لربط العلم بالممارسة التي تهدف إلى تحسين حياة المرضى. وقد نجح عملها في تحقيق أهداف علاجية جديدة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية الالتهابية. وضعت دكتور Guttman صوب عينها تخفيف أعراض حساسية البشرة هدفًا قابلاً للتحقق معتمدة في ذلك على تاريخها الشخصي والعائلي في التعامل مع الإكزيما وغيرها من حالات الحساسية.

"تلعب سنوات الالتهاب المزمن للجلد دورًا في الشيخوخة المبكرة. لقد ساعدتنا الأبحاث المكثفة على فهم الخريطة الجزيئية لحالات الجلد المرتبطة بالحساسية، مثل الإكزيما والتهاب الجلد التماسي، وأصبحنا الآن في نقطة فارقة في رحلة علاج هذه الحالات وغيرها. وبدعم من كلينيك، سنواصل استكشاف النُهج المستهدفة لعكس حالات الإكزيما والحساسية الجلدية بهدف بناء بشرة صحية والحفاظ عليها. "وبدورنا، نريد استخدام هذا الفهم لمعالجة ومنع عملية الالتهاب أو "الالتهاب الشيخوخي" المرتبط بالعمر في المقام الأول"، كما تقول الدكتور Guttman، والتي تدير أيضًا مركز التميز في الإكزيما في ماونت سيناي و

ويُركز مختبر أمراض الجلد الالتهابية في إيكان ماونت سيناي في المقام الأول على التهاب الجلد التأتبي، والتهاب الجلد التماسي، والثعلبة البقعية، وغيرها من الأمراض الجلدية الالتهابية. ولقد حقق اكتشافات في التحول النمطي بناءً على الأساس المناعي لالتهاب الجلد التأتبي، مما يفتح الباب أمام علاجات جديدة. طوّر مختبر الدكتور Guttman الخرائط الجزيئية الشاملة الوحيدة لالتهاب الجلد التأتبي، والتي تعمل على تحديد اختلافات الجلد والدوائر المناعية، والتي تُميز هذا المرض عبر الأنماط الظاهرية والأعمار. وقد ساهم هذا العمل على حلول التهاب الجلد التأتبي/الإكزيما بشكل مباشر في العديد من العلاجات التي تم تطويرها مؤخرًا لهذا المرض، وهو ما أكسب الدكتورة Guttman ومختبرها مكانًا فريدًا كرائدة في طب الأمراض الجلدية والمناعة في كل أنحاء العالم.

يتمتع كلينيك بتاريخ طويل من الشراكة مع أطباء الأمراض الجلدية، بما في ذلك طبيب الأمراض الجلدية المؤسس، Norman Orentreich، دكتوراه في الطب، وخبير في دمج رؤى المرضى في ابتكاراته منذ عام 1968. ويواصل أبناؤه، Catherine Orentreich، (دكتور في الطب)، وDavid Orentreich، (دكتور في الطب)، توجيه أطباء الجلد في العلامة التجارية، العمل على تطوير إرث والدهم في كلينيك. الدكتور David Orentreich هو أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية في إيكان ماونت سيناي، وهو والدكتورة Catherine Orentreich عضوان في المجلس الاستشاري للأمراض الجلدية في ماونت سيناي.

وخلال هذه المهمة الهادفة، قدمت كلينيك التزامًا خيريًا بقيمة 5 ملايين دولار على مدار سبع سنوات بُغية تحديث وتطوير علم الحساسية من خلال الشراكة وتأسيس مركز ماونت سيناي - كلينيك لطب الأمراض الجلدية الصحية. وستستغل الأموال في توظيف أفضل وألمع الأطباء والعلماء، وتوفير الموارد للمعدات الأكثر تقدمًا، والمساحات السريرية والمختبرية، وموظفي الدعم الرئيسيين. وستضم الدراسات التي أجراها مركز ماونت سيناي-كلينيك لطب الجلد الصحي كل الأعمار والأجناس والأعراق والإثنيات، وستبحث أيضًا في تأثيرات عوامل مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والإجهاد على بشرة الأشخاص الأصحاء. ويتوقع ماونت سيناي أنه وبعد دعم من كلينيك، سيتم تسريع الإنجازات الحاسمة، بدءًا من المراحل الأولى للشراكة الممتدة لسنوات عديدة.

نبذة عن نظام ماونت سيناي الصحي:

يُعتبر نظام ماونت سيناي الصحي أحد أكبر الأنظمة الطبية الأكاديمية في منطقة مترو نيويورك، حيث يعمل أكثر من 43000 موظف يعملون في ثمانية مستشفيات، وأكثر من 400 عيادة خارجية، وأكثر من 300 مختبر، ومدرسة للتمريض، ومدرسة رائدة للطب والتعليم العالي. تعمل منظمة ماونت سيناي على تعزيز الصحة لكل الناس، في كل مكان عبر مواجهة تحديات الرعاية الصحية الأكثر تعقيدًا في عصرنا-اكتشاف وتطبيق التعلم والمعرفة العلمية الجديدة؛ وتطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية؛ وتثقيف الجيل القادم من القادة الطبيين والمبتكرين؛ ودعم المجتمعات المحلية عبر تقديم رعاية عالية الجودة لكل من يحتاج إليها. وبفضل التكامل بين مستشفياتها ومختبراتها ومدارسها، يوفر ماونت سيناي حلولاً شاملة للرعاية الصحية منذ الولادة وحتى طب الشيخوخة، والاستفادة من الأساليب المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتي مع الحفاظ على تلبية احتياجات المرضى الطبية والعاطفية عند ابتكار أي علاج. ويضم النظام الصحي حوالي 7400 طبيب رعاية أولية ومتخصصة؛ و13 مركزًا مشتركًا لجراحة العيادات الخارجية في كل أنحاء الأحياء الخمسة لمدينة نيويورك، وويستشستر، ولونغ آيلاند، وفلوريدا؛ وأكثر من 30 مركزًا صحيًا مجتمعيًا تابعًا لهذا النظام. ويتم تصنيف المستشفيات داخل النظام باستمرار حسب Newsweek's® "The World's Best Smart Hospitals، وBest in State Hospitals، وWorld Best Hospitals، وBest Specialty Hospitals"، وU.S. News & World Report's® "Best Hospitals"، و"Best Children's Hospitals". وأُدرج مستشفى ماونت سيناي في قائمة الشرف U.S. News & World Report® "Best Hospitals" لعام 2023-2024.

نبذة عن كيلينك:

في عام 1968، طرح أحد محرري التجميل على أحد أطباء الأمراض الجلدية الرائدين في مدينة نيويورك السؤال التالي: "هل يمكن بناء بشرة رائعة؟" وكانت الإجابة: نعم. ومن رحم الإجابة بـ "نعم"، ولدت كيلينك. وتعتبر كيلينك اليوم العلامة التجارية الأولى لأطباء الأمراض الجلدية في مجال العناية بالبشرة في الولايات المتحدة* والعلامة التجارية الأولى لأطباء الأمراض الجلدية في مجال المكياج في الولايات المتحدة**، حيث توفر حلولها التي تم اختبارها ضد الحساسية تحت إشراف أطباء الجلد للحصول على نتائج رائعة للبشرة. وتُباع العلامة التجارية في 107 أسواق حول العالم. وتستند حلول كلينيك السريرية إلى سنوات من البحث والعمل مع أطباء الجلد والعلماء وأطباء العيون. وجرى تصميم جميع تركيبات كلينيك لتوفير فعالية قوية مع وضع معايير قوية للسلامة - وقد تم اختبارها سريريًا وتم اختبارها ضد الحساسية، كما أنها خالية من العطور بنسبة 100%.

