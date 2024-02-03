تعاون كلينيك مع مدرسة طب ماونت سيناي لإنشاء مركز ماونت سيناي كلينيك لطب الأمراض الجلدية والبشرة الصحية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت كلينيك ومدرسة طب ماونت سيناي اليوم عن شراكة خيرية لبناء مركز ماونت سيناي - كلينيك لطب الأمراض الجلدية الصحية. سيتولى المركز تطوير أبحاث مستقبلية في طب الأمراض الجلدية، واستكشاف الأسس البيولوجية، التي تتسبب في شيخوخة الجلد، وحساسيته، والأمراض الجلدية الالتهابية أو الأكزيمائية، بما في ذلك الأكزيما (أو التهاب الجلد التأتبي) والتهاب الجلد التماسي. ستركز الشراكة على الاكتشافات العلمية القابلة للتطبيق والابتكار الرائد لتحديث علم الحساسية بُغية الوصول إلى حلول مبتكرة لهذه الحالات الجلدية وذلك من خلال وضع الهدف المشترك لإجراء بحوث جلدية تعمل على تحسين حياة المرضى.

تهدف الأبحاث القائمة في مركز ماونت سيناي كلينيك لأمراض الجلد الصحية إلى الكشف عن النتائج العلمية لتسريع بناء علاجات موضعية وجهازية جديدة تساعد في تخفيف حالات الحساسية الجلدية. وتكون الأولوية هي ربط العلوم الأساسية بالتطبيق العملي في العيادة بُغية تحسين حياة الناس وأن ينعموا ببشرة صحيّة. وبعد فحص البشرة الصحية، إضافة إلى بشرة المصابين بالتهاب الجلد التأتبي وغيره من اضطرابات الجلد التحسسية، يتعلم الباحثون طريقة إبطاء علامات الشيخوخة المرئية على نحو كبير لدى كل الأشخاص وكذلك لدى المرضى الذين يعانون من الأكزيما، والذين تظهر عليهم علامات الشيخوخة المبكرة أو المتسارعة. وتهدف الرؤى المنبثقة من هذا البحث إلى دفع عجلة التقدم في مجال الأمراض الجلدية وصحة الجلد. وعلاوة على ذلك، ستعمل تلك الرؤى على إرشاد وإلهام كيلينك في مجال ابتكار المنتجات المستقبلية من أجل توفير المزيد من الحلول للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد.

قال Michelle Freyre، رئيس العلامات التجارية العالمية، كلينيك: "كعلامة تجارية توفر حلولاً موجهة على يد أطباء الجلدية وحلولاً تم اختبارها ضد الحساسية منذ إنشائها، فإن كلينيك تفتخر بشراكتها مع مؤسسة إيكان ماونت سيناي الشهيرة وفريقها من الأطباء والعلماء، بقيادة خبير عالمي في أمراض الحساسية والالتهابات الجلدية وهو دكتور Emma Guttman. لقد ألهمنا تفاني الفريق في مجال الأبحاث والاكتشافات المستقبلية عن حساسية الجلد وتأثيرها على الحياة، بما في ذلك الشيخوخة. نحن نشحذ همتنا من التزامنا المتبادل وإيماننا الراسخ بإمكانية بناء بشرة رائعة للجميع والحفاظ عليها. وأثق من أن هذه الشراكة الأولى من نوعها سيكون لها دور فعّال في إجراء بحوث رائدة على يد كبار الأطباء والعلماء المتفانين في تطوير علم الحساسية".

كرّست الدكتورة Emma Guttman وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في الطب، وبروفيسور والدمان، ورئيس النظام، ورئيس قسم الأمراض الجلدية في مدرسة إيكان للطب، ورائدة في علوم الأمراض الجلدية، حياتها المهنية لربط العلم بالممارسة التي تهدف إلى تحسين حياة المرضى. وقد نجح عملها في تحقيق أهداف علاجية جديدة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية الالتهابية. وضعت دكتور Guttman صوب عينها تخفيف أعراض حساسية البشرة هدفًا قابلاً للتحقق معتمدة في ذلك على تاريخها الشخصي والعائلي في التعامل مع الإكزيما وغيرها من حالات الحساسية.

"تلعب سنوات الالتهاب المزمن للجلد دورًا في الشيخوخة المبكرة. لقد ساعدتنا الأبحاث المكثفة على فهم الخريطة الجزيئية لحالات الجلد المرتبطة بالحساسية، مثل الإكزيما والتهاب الجلد التماسي، وأصبحنا الآن في نقطة فارقة في رحلة علاج هذه الحالات وغيرها. وبدعم من كلينيك، سنواصل استكشاف النُهج المستهدفة لعكس حالات الإكزيما والحساسية الجلدية بهدف بناء بشرة صحية والحفاظ عليها. "وبدورنا، نريد استخدام هذا الفهم لمعالجة ومنع عملية الالتهاب أو "الالتهاب الشيخوخي" المرتبط بالعمر في المقام الأول"، كما تقول الدكتور Guttman، والتي تدير أيضًا مركز التميز في الإكزيما في ماونت سيناي و

ويُركز مختبر أمراض الجلد الالتهابية في إيكان ماونت سيناي في المقام الأول على التهاب الجلد التأتبي، والتهاب الجلد التماسي، والثعلبة البقعية، وغيرها من الأمراض الجلدية الالتهابية. ولقد حقق اكتشافات في التحول النمطي بناءً على الأساس المناعي لالتهاب الجلد التأتبي، مما يفتح الباب أمام علاجات جديدة. طوّر مختبر الدكتور Guttman الخرائط الجزيئية الشاملة الوحيدة لالتهاب الجلد التأتبي، والتي تعمل على تحديد اختلافات الجلد والدوائر المناعية، والتي تُميز هذا المرض عبر الأنماط الظاهرية والأعمار. وقد ساهم هذا العمل على حلول التهاب الجلد التأتبي/الإكزيما بشكل مباشر في العديد من العلاجات التي تم تطويرها مؤخرًا لهذا المرض، وهو ما أكسب الدكتورة Guttman ومختبرها مكانًا فريدًا كرائدة في طب الأمراض الجلدية والمناعة في كل أنحاء العالم.

يتمتع كلينيك بتاريخ طويل من الشراكة مع أطباء الأمراض الجلدية، بما في ذلك طبيب الأمراض الجلدية المؤسس، Norman Orentreich، دكتوراه في الطب، وخبير في دمج رؤى المرضى في ابتكاراته منذ عام 1968. ويواصل أبناؤه، Catherine Orentreich، (دكتور في الطب)، وDavid Orentreich، (دكتور في الطب)، توجيه أطباء الجلد في العلامة التجارية، العمل على تطوير إرث والدهم في كلينيك. الدكتور David Orentreich هو أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية في إيكان ماونت سيناي، وهو والدكتورة Catherine Orentreich عضوان في المجلس الاستشاري للأمراض الجلدية في ماونت سيناي.

وخلال هذه المهمة الهادفة، قدمت كلينيك التزامًا خيريًا بقيمة 5 ملايين دولار على مدار سبع سنوات بُغية تحديث وتطوير علم الحساسية من خلال الشراكة وتأسيس مركز ماونت سيناي - كلينيك لطب الأمراض الجلدية الصحية. وستستغل الأموال في توظيف أفضل وألمع الأطباء والعلماء، وتوفير الموارد للمعدات الأكثر تقدمًا، والمساحات السريرية والمختبرية، وموظفي الدعم الرئيسيين. وستضم الدراسات التي أجراها مركز ماونت سيناي-كلينيك لطب الجلد الصحي كل الأعمار والأجناس والأعراق والإثنيات، وستبحث أيضًا في تأثيرات عوامل مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والإجهاد على بشرة الأشخاص الأصحاء. ويتوقع ماونت سيناي أنه وبعد دعم من كلينيك، سيتم تسريع الإنجازات الحاسمة، بدءًا من المراحل الأولى للشراكة الممتدة لسنوات عديدة.

نبذة عن نظام ماونت سيناي الصحي:

يُعتبر نظام ماونت سيناي الصحي أحد أكبر الأنظمة الطبية الأكاديمية في منطقة مترو نيويورك، حيث يعمل أكثر من 43000 موظف يعملون في ثمانية مستشفيات، وأكثر من 400 عيادة خارجية، وأكثر من 300 مختبر، ومدرسة للتمريض، ومدرسة رائدة للطب والتعليم العالي. تعمل منظمة ماونت سيناي على تعزيز الصحة لكل الناس، في كل مكان عبر مواجهة تحديات الرعاية الصحية الأكثر تعقيدًا في عصرنا-اكتشاف وتطبيق التعلم والمعرفة العلمية الجديدة؛ وتطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية؛ وتثقيف الجيل القادم من القادة الطبيين والمبتكرين؛ ودعم المجتمعات المحلية عبر تقديم رعاية عالية الجودة لكل من يحتاج إليها. وبفضل التكامل بين مستشفياتها ومختبراتها ومدارسها، يوفر ماونت سيناي حلولاً شاملة للرعاية الصحية منذ الولادة وحتى طب الشيخوخة، والاستفادة من الأساليب المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتي مع الحفاظ على تلبية احتياجات المرضى الطبية والعاطفية عند ابتكار أي علاج. ويضم النظام الصحي حوالي 7400 طبيب رعاية أولية ومتخصصة؛ و13 مركزًا مشتركًا لجراحة العيادات الخارجية في كل أنحاء الأحياء الخمسة لمدينة نيويورك، وويستشستر، ولونغ آيلاند، وفلوريدا؛ وأكثر من 30 مركزًا صحيًا مجتمعيًا تابعًا لهذا النظام. ويتم تصنيف المستشفيات داخل النظام باستمرار حسب Newsweek's® "The World's Best Smart Hospitals، وBest in State Hospitals، وWorld Best Hospitals، وBest Specialty Hospitals"، وU.S. News & World Report's® "Best Hospitals"، و"Best Children's Hospitals". وأُدرج مستشفى ماونت سيناي في قائمة الشرف U.S. News & World Report® "Best Hospitals" لعام 2023-2024.

نبذة عن كيلينك:

في عام 1968، طرح أحد محرري التجميل على أحد أطباء الأمراض الجلدية الرائدين في مدينة نيويورك السؤال التالي: "هل يمكن بناء بشرة رائعة؟" وكانت الإجابة: نعم. ومن رحم الإجابة بـ "نعم"، ولدت كيلينك. وتعتبر كيلينك اليوم العلامة التجارية الأولى لأطباء الأمراض الجلدية في مجال العناية بالبشرة في الولايات المتحدة* والعلامة التجارية الأولى لأطباء الأمراض الجلدية في مجال المكياج في الولايات المتحدة**، حيث توفر حلولها التي تم اختبارها ضد الحساسية تحت إشراف أطباء الجلد للحصول على نتائج رائعة للبشرة. وتُباع العلامة التجارية في 107 أسواق حول العالم. وتستند حلول كلينيك السريرية إلى سنوات من البحث والعمل مع أطباء الجلد والعلماء وأطباء العيون. وجرى تصميم جميع تركيبات كلينيك لتوفير فعالية قوية مع وضع معايير قوية للسلامة - وقد تم اختبارها سريريًا وتم اختبارها ضد الحساسية، كما أنها خالية من العطور بنسبة 100%.

*المصدر: Circana, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Skincare Unit Sales, Derm Brand Attribute, 12 Months Ending December 2023

**المصدر: Circana, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Makeup Unit Sales, Derm Brand Attribute, 12 Months Ending December 2023

تُعرف العلامة التجارية Derm Brand بأنها علامة تجارية تم تأسيسها أو تطويرها بواسطة طبيب أمراض جلدية و/أو ينصح بها طبيب أمراض جلدية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.