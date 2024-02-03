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ميتا تحقق أكبر زيادة بالقيمة السوقية في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية

2/3/2024 4:17:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“ميتا” بشكل حاد للغاية خلال تعاملات الجمعة، لتقفز القيمة السوقية للشركة بأكبر قدر من الزيادة اليومية على الإطلاق في سوق الأسهم الأمريكية، متفوقة على أفضل أيام“آبل” و”أمازون” وغيرهما.

وفي ختام تعاملات الجمعة، ارتفع سهم“ميتا” بنسبة 20.30% إلى 474.99 دولار، وأضافت الشركة لقيمتها السوقية نحو 197 مليار دولار.

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وهذه هي أكبر إضافة للقيمة السوقية في جلسة واحدة، حيث تتجاوز المكاسب البالغة 190.9 مليار و190.8 مليار دولار التي حققتها شركتا“آبل” و”أمازون” في عام 2022.

وكتب“بريان نواك” المحلل في“مورجان ستانلي”، في مذكرة الجمعة:“التنفيذ القوي للخطط والنمو الأسرع وزيادة كفاءة هيكل رأس المال يحسن التوقعات”.

وكشفت“ميتا”، التي خفضت عدد الموظفين بنسبة 22% في عام 2023، عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وأعلنت عن أول توزيعات أرباح ربع سنوية.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107804536

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