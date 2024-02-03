ميتا تحقق أكبر زيادة بالقيمة السوقية في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“ميتا” بشكل حاد للغاية خلال تعاملات الجمعة، لتقفز القيمة السوقية للشركة بأكبر قدر من الزيادة اليومية على الإطلاق في سوق الأسهم الأمريكية، متفوقة على أفضل أيام“آبل” و”أمازون” وغيرهما.
وفي ختام تعاملات الجمعة، ارتفع سهم“ميتا” بنسبة 20.30% إلى 474.99 دولار، وأضافت الشركة لقيمتها السوقية نحو 197 مليار دولار.
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وهذه هي أكبر إضافة للقيمة السوقية في جلسة واحدة، حيث تتجاوز المكاسب البالغة 190.9 مليار و190.8 مليار دولار التي حققتها شركتا“آبل” و”أمازون” في عام 2022.
وكتب“بريان نواك” المحلل في“مورجان ستانلي”، في مذكرة الجمعة:“التنفيذ القوي للخطط والنمو الأسرع وزيادة كفاءة هيكل رأس المال يحسن التوقعات”.
وكشفت“ميتا”، التي خفضت عدد الموظفين بنسبة 22% في عام 2023، عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وأعلنت عن أول توزيعات أرباح ربع سنوية.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804536
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