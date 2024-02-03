الأسهم الأمريكية تختتم التداولات بمكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، لتمتد سلسلة مكاسبها للأسبوع الرابع على التوالي، مع تقييم بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021، مع تراجع توقعات التضخم.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 134 نقطة عند تاسع إغلاق قياسي له منذ بداية العام الجاري، والثاني على التوالي، والذي بلغ 38654 نقطة، ليرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.45%.

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بينما زادت قيمة مؤشر“S&P 500” بأكثر من 1% أو 52 نقطة عند 4958 نقطة، وهو سابع إغلاق قياسي منذ بداية عام 2024، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.4%.

فيما أنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.1%، بدعم إضافته خلال الجلسة 1.75% أو 267 نقطة عند 15628 نقطة.

وتأتي المكاسب بدعم تحقيق شركات التكنولوجيا إغلاقات قياسية جديدة، مثل“إنفيديا” (الخامس عشر منذ بداية العام: 661.60 دولار (+4.95%))، و”ميتا بلاتفورمز” (السابع: 474.99 دولار (+20.3%))، و”مايكروسوفت” (الرابع: 411.22 دولار (+1.85%)).

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