الأسهم الأمريكية تختتم التداولات بمكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، لتمتد سلسلة مكاسبها للأسبوع الرابع على التوالي، مع تقييم بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021، مع تراجع توقعات التضخم.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 134 نقطة عند تاسع إغلاق قياسي له منذ بداية العام الجاري، والثاني على التوالي، والذي بلغ 38654 نقطة، ليرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.45%.
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بينما زادت قيمة مؤشر“S&P 500” بأكثر من 1% أو 52 نقطة عند 4958 نقطة، وهو سابع إغلاق قياسي منذ بداية عام 2024، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.4%.
فيما أنهى مؤشر“ناسداك” تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.1%، بدعم إضافته خلال الجلسة 1.75% أو 267 نقطة عند 15628 نقطة.
وتأتي المكاسب بدعم تحقيق شركات التكنولوجيا إغلاقات قياسية جديدة، مثل“إنفيديا” (الخامس عشر منذ بداية العام: 661.60 دولار (+4.95%))، و”ميتا بلاتفورمز” (السابع: 474.99 دولار (+20.3%))، و”مايكروسوفت” (الرابع: 411.22 دولار (+1.85%)).
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804535
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