Saturday, 03 February 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يسجل ثاني خسائره الأسبوعية منذ بداية العام

2/3/2024 4:17:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية التعاملات، لتنهي سلسلة مكاسبها التي استمرت أسبوعين على التوالي، وهي ثاني خسارة أسبوعية منذ مطلع العام الجاري، مع موازنة الأسواق بين مخاوف الطلب وسط التوترات الجيوسياسية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.75% بما يعادل 1.37 دولار عند 77.33 دولار للبرميل، بعدما زادت قيمتها خلال الجلسة عند 79.44 دولار، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً خسائر بنسبة 6.8%.

موضوعات متعلقة إنتاج أعمق حقل غاز في المياه العميقة الصينية يسجل رقماً قياسياً إيرادات صناعة الإنترنت الصينية ترتفع بنحو 7% خلال 2023 “فاتح كاراهان” محافظًا جديدًا للبنك المركزي التركي

فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.1% أو 1.54 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 74.52 دولار، ليتراجع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 7.35%.

وقال روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى“يو إس بنك”:“مخاوف الطلب تؤثر على الأسعار، مع استمرار ضعف مؤشرات مديري المشتريات الصناعية العالمية، وعدم اليقين بشأن تعافي اقتصاد الصين”، بحسب“ماركت ووتش”.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107804534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث