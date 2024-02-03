النفط يسجل ثاني خسائره الأسبوعية منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية التعاملات، لتنهي سلسلة مكاسبها التي استمرت أسبوعين على التوالي، وهي ثاني خسارة أسبوعية منذ مطلع العام الجاري، مع موازنة الأسواق بين مخاوف الطلب وسط التوترات الجيوسياسية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.75% بما يعادل 1.37 دولار عند 77.33 دولار للبرميل، بعدما زادت قيمتها خلال الجلسة عند 79.44 دولار، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً خسائر بنسبة 6.8%.

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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.1% أو 1.54 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 74.52 دولار، ليتراجع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 7.35%.

وقال روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى“يو إس بنك”:“مخاوف الطلب تؤثر على الأسعار، مع استمرار ضعف مؤشرات مديري المشتريات الصناعية العالمية، وعدم اليقين بشأن تعافي اقتصاد الصين”، بحسب“ماركت ووتش”.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير.

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