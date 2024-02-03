النفط يسجل ثاني خسائره الأسبوعية منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية التعاملات، لتنهي سلسلة مكاسبها التي استمرت أسبوعين على التوالي، وهي ثاني خسارة أسبوعية منذ مطلع العام الجاري، مع موازنة الأسواق بين مخاوف الطلب وسط التوترات الجيوسياسية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.75% بما يعادل 1.37 دولار عند 77.33 دولار للبرميل، بعدما زادت قيمتها خلال الجلسة عند 79.44 دولار، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً خسائر بنسبة 6.8%.
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فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.1% أو 1.54 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 74.52 دولار، ليتراجع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 7.35%.
وقال روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى“يو إس بنك”:“مخاوف الطلب تؤثر على الأسعار، مع استمرار ضعف مؤشرات مديري المشتريات الصناعية العالمية، وعدم اليقين بشأن تعافي اقتصاد الصين”، بحسب“ماركت ووتش”.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804534
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