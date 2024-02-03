الذهب يتحول للانخفاض بالختام.. لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استيعاب الأسواق إضافة الاقتصاد الأمريكي 353 ألف وظيفة خلال يناير، بارتفاع قدره 20 ألفًا مقارنة بشهر ديسمبر، وهو ما تجاوز التوقعات بإضافة 185 ألف وظيفة فقط.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% أو 17.4 دولار عند 2053.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2074.70 دولار، لكن المعدن الأصفر ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.85%، منهيًا سلسلة خسائر امتدت عبر أسبوعين على التوالي.

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وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.3% على أساس شهري عند 79 نقطة في القراءة المعدلة لشهر يناير، مقابل 69.7 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 78.8 نقطة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس القادم بنسبة 79.5%، مقارنة بـ 62% قبل يوم واحد.

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