الذهب يتحول للانخفاض بالختام.. لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استيعاب الأسواق إضافة الاقتصاد الأمريكي 353 ألف وظيفة خلال يناير، بارتفاع قدره 20 ألفًا مقارنة بشهر ديسمبر، وهو ما تجاوز التوقعات بإضافة 185 ألف وظيفة فقط.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% أو 17.4 دولار عند 2053.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2074.70 دولار، لكن المعدن الأصفر ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.85%، منهيًا سلسلة خسائر امتدت عبر أسبوعين على التوالي.
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وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.3% على أساس شهري عند 79 نقطة في القراءة المعدلة لشهر يناير، مقابل 69.7 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 78.8 نقطة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس القادم بنسبة 79.5%، مقارنة بـ 62% قبل يوم واحد.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804533
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