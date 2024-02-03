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ألفابت تتحمل 1.2 مليار دولار لتقليص المساحات المكتبية بالربع الأخير 2023

2/3/2024 4:17:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضمن إعلان شركة“ألفابت” نتائج أعمالها الفصلية، تحملها تكاليف ضخمة ناتجة عن خطط تسريح العمالة وتقليص المساحات المكتبية، وفي حين أن العديد من الشركات قامت بتقليص حجم مكاتبها ضمن تداعيات الجائحة، فإن نشاط التكنولوجيا يحظى بالمتابعة عن كثب.

وقالت الشركة المالكة لـ”جوجل”:“نتخذ إجراءات لتحسين مساحة مكاتبنا العالمية، ونتيجة لذلك، بلغت رسوم التخارج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة، والإثنى عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، 1.2 مليار دولار، و1.8 مليار دولار على التوالي”.

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وأضافت في البيان:“يأتي هذا عقب تخفيض في القوى العاملة لدينا، حيث سجلنا تعويضات إنهاء خدمة الموظفين والرسوم ذات الصلة بقيمة 2.1 مليار دولار للإثنى عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر”، بحسب“ماركت ووتش”.

وقالت ليا أوفربي، الباحثة لدى بنك“باركليز”، في مذكرة للعملاء الجمعة:“لوضع كل هذا في منظوره الصحيح، أشارت ألفابت في أرباحها إلى أنها تحملت رسومًا بقيمة 1.2 مليار دولار للخروج من المكاتب في الربع الرابع، أي أكثر من ضعف التكلفة التي تحملتها في الربع الأول، وهذا لم يتصدر حتى الأخبار”.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107804532

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