صندوق النقد يتوقع تراجع الطلب على المنازل الصينية الجديدة بالعقد المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المتوقع أن ينخفض الطلب على المنازل الجديدة في الصين بنحو 50% خلال العقد المقبل، مما يمثل تحديًا، يعوق جهود بكين الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الجمعة، توقعات بانخفاض الطلب الأساسي على المنازل الجديدة في الصين بنسبة تتراوح بين 35% و55%، مع تراجع عدد الأسر الحضرية الجديدة، والمعروض الكبير من العقارات غير المكتملة أو الشاغرة.
موضوعات متعلقة
إنتاج أعمق حقل غاز في المياه العميقة الصينية يسجل رقماً قياسياً إيرادات صناعة الإنترنت الصينية ترتفع بنحو 7% خلال 2023 “فاتح كاراهان” محافظًا جديدًا للبنك المركزي التركي
وأشار صندوق النقد، إلى أنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت حصة الاستثمار السكني من الناتج المحلي الإجمالي في الصين قريبة أو أعلى من مستويات الذروة للطفرات العقارية في بلدان أخرى في الماضي.
وأضاف التقرير:“التصحيح الكبير في سوق العقارات، في أعقاب الجهود الحكومية لاحتواء الرفع المالي في 2020-2021، كان له ما يبرره ويجب أن يستمر”، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.
ويمثل قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به في الصين نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويأتي التراجع الأخير في سوق العقارات في أعقاب الحملة التي شنتها بكين في عام 2020 على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو.
MENAFN03022024000202011048ID1107804531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.