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صندوق النقد يتوقع تراجع الطلب على المنازل الصينية الجديدة بالعقد المقبل

2/3/2024 4:17:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) من المتوقع أن ينخفض الطلب على المنازل الجديدة في الصين بنحو 50% خلال العقد المقبل، مما يمثل تحديًا، يعوق جهود بكين الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الجمعة، توقعات بانخفاض الطلب الأساسي على المنازل الجديدة في الصين بنسبة تتراوح بين 35% و55%، مع تراجع عدد الأسر الحضرية الجديدة، والمعروض الكبير من العقارات غير المكتملة أو الشاغرة.

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وأشار صندوق النقد، إلى أنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت حصة الاستثمار السكني من الناتج المحلي الإجمالي في الصين قريبة أو أعلى من مستويات الذروة للطفرات العقارية في بلدان أخرى في الماضي.

وأضاف التقرير:“التصحيح الكبير في سوق العقارات، في أعقاب الجهود الحكومية لاحتواء الرفع المالي في 2020-2021، كان له ما يبرره ويجب أن يستمر”، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.

ويمثل قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به في الصين نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويأتي التراجع الأخير في سوق العقارات في أعقاب الحملة التي شنتها بكين في عام 2020 على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو.

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