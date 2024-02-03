الصين تُغرّم وحدة تابعة لـإس آند بي جلوبال بسبب انتهاك القواعد

MENAFN - Al-Borsa News) قال البنك المركزي الصيني، إنه فرض غرامات على خمس شركات تصنيف ائتماني، تراوحت بين 3.9 مليون يوان إلى 7.69 مليون يوان، فضلًا عن الشركة الصينية التابعة لـ”إس آند بي جلوبال” لانتهاكها القواعد.

وأصدر بنك الشعب الصيني، الجمعة، تحذيرًا إلى وكالة“إس آند بي”، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2.12 مليون يوان (297 ألف دولار) بسبب الانتهاكات المزعومة، والتي تضمنت عدم القيام بأعمال التصنيف الائتماني وفقًا للإجراءات والقواعد المشروعة.

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وأوضح الإشعار الرسمي، أنه تم تغريم مسؤول تنفيذي سابق في“ستاندرد آند بورز”، والذي كان مسؤولًا عن تحليل التصنيف في الصين، مبلغ 30 ألف يوان، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

وعلّقت وكالة التصنيف الائتماني“إس آند بي” قائلة:“نأخذ هذا الأمر على محمل الجد واتخذنا الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تم تحديدها”.

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