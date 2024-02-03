الصين تُغرّم وحدة تابعة لـإس آند بي جلوبال بسبب انتهاك القواعد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البنك المركزي الصيني، إنه فرض غرامات على خمس شركات تصنيف ائتماني، تراوحت بين 3.9 مليون يوان إلى 7.69 مليون يوان، فضلًا عن الشركة الصينية التابعة لـ”إس آند بي جلوبال” لانتهاكها القواعد.
وأصدر بنك الشعب الصيني، الجمعة، تحذيرًا إلى وكالة“إس آند بي”، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2.12 مليون يوان (297 ألف دولار) بسبب الانتهاكات المزعومة، والتي تضمنت عدم القيام بأعمال التصنيف الائتماني وفقًا للإجراءات والقواعد المشروعة.
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وأوضح الإشعار الرسمي، أنه تم تغريم مسؤول تنفيذي سابق في“ستاندرد آند بورز”، والذي كان مسؤولًا عن تحليل التصنيف في الصين، مبلغ 30 ألف يوان، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وعلّقت وكالة التصنيف الائتماني“إس آند بي” قائلة:“نأخذ هذا الأمر على محمل الجد واتخذنا الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تم تحديدها”.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804530
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