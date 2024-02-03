فيدرالي شيكاغو: تقرير الوظائف لا يعني بالضرورة تأخير خفض الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه لا يعتبر النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة الذي أعُلن عنه خلال شهر يناير، يعد سببًا لانتظار خفض أسعار الفائدة.

وأوضح جولسبي، خلال تصريحات لصحيفة“وول ستريت جورنال”:“لا نريد أن نُعول كثيرًا على بيانات شهر واحد، لكن استمرار قوة سوق العمل، إذا استمرت، تقلل من قلقي من تدهور جانب سوق العمل من تشديد السياسة”.

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وأضاف أن ارتفاع إنتاجية العمال قد يعني أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاجون إلى إعادة التفكير في مقدار النمو الاقتصادي والتوظيف الذي يمكن أن يحدث دون تحفيز التضخم.

يأتي هذا بعد بيانات أظهرت توسع الوظائف غير الزراعية بمقدار 353 ألف خلال يناير، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 185 ألفًا، بينما استقر معدل البطالة عند 3.7%، مقابل التوقعات البالغة 3.8%، وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 4.1%.

وفي وقت سابق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن ضعف سوق العمل ليس ضروريًا، لتحقيق تقدم في كبح جماح التضخم.

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