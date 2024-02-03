بعد 15 إغلاق قياسي.. سهم إنفيديا يرتفع 34% منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) حقق سهم“إنفيديا” الإغلاق القياسي الخامس عشر له منذ بداية العام الجاري، ليرفع مكاسبه خلال الفترة إلى 33.6%، وسط زخم السوق الأوسع، والتفاؤل بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وأنهى سهم صانعة الرقائق الأمريكية، تداولات الجمعة مرتفعًا بنسبة 4.95% عند 661.60 دولار، وهو ثاني إغلاق قياسي للسهم على التوالي.

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ورفع محللو“بنك أوف أمريكا” السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” إلى 800 دولار من 700 دولار للسهم، مع الحفاظ على التوصية بالشراء، بحسب“ياهو فاينانس”.

ويأتي الأداء القوي في ظل التوقعات الإيجابية، حيث يتوقع محللو المقرض الأمريكي أن تحقق صانعة الرقائق” نتائج أعمال تتجاوز التوقعات، في تقرير الأرباح الفصلية المقرر صدوره في الحادي والعشرين من فبراير.

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