بعد 15 إغلاق قياسي.. سهم إنفيديا يرتفع 34% منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق سهم“إنفيديا” الإغلاق القياسي الخامس عشر له منذ بداية العام الجاري، ليرفع مكاسبه خلال الفترة إلى 33.6%، وسط زخم السوق الأوسع، والتفاؤل بطفرة الذكاء الاصطناعي.
وأنهى سهم صانعة الرقائق الأمريكية، تداولات الجمعة مرتفعًا بنسبة 4.95% عند 661.60 دولار، وهو ثاني إغلاق قياسي للسهم على التوالي.
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ورفع محللو“بنك أوف أمريكا” السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” إلى 800 دولار من 700 دولار للسهم، مع الحفاظ على التوصية بالشراء، بحسب“ياهو فاينانس”.
ويأتي الأداء القوي في ظل التوقعات الإيجابية، حيث يتوقع محللو المقرض الأمريكي أن تحقق صانعة الرقائق” نتائج أعمال تتجاوز التوقعات، في تقرير الأرباح الفصلية المقرر صدوره في الحادي والعشرين من فبراير.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804528
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