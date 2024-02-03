العقود الآجلة للكاكاو ترتفع لأعلى مستوياتها في 47 عامًا بالختام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في الولايات المتحدة في ختام التداولات، عند أعلى مستوياتها في نحو 47 عامًا، محققة مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
وعند التسوية، زادت أسعار العقود الآجلة للكاكاو تسليم شهر مارس – الأكثر نشاطًا – بمقدار 53 دولارًا، أو 1%، عند 5009 دولارات للطن المتري، وهو أعلى إغلاق للعقد منذ 20 يوليو 1977، وفقًا لبيانات“داو جونز ماركت”.
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وقال جاك سكوفيل، نائب رئيس مجموعة“برايس فيوتشرز”، في تقرير:“توافر الكاكاو من غرب أفريقيا لا يزال مقيدًا وتتزايد التوقعات بحدوث عجز آخر في الإنتاج مقابل الطلب في العام المقبل”، بحسب“ماركت ووتش”.
وأوضح محللون في“كومرتس بنك” في مذكرة، أن هناك مخاوف من أن“الطقس الجاف الذي تغذيه رياح هارماتان يمكن أن يؤثر على حصاد منتصف المحاصيل في غرب أفريقيا، والذي يبدأ في أبريل”، وهي رياح باردة وجافة تهب من الشمال الشرقي في الصحراء الغربية.
وتوقع المحللون أن يواجه سوق الكاكاو العالمي عجزًا في العرض، للعام الثالث على التوالي، مع تراجع صادرات ساحل العاج، وهي أكبر دولة منتجة للكاكاو، بنسبة 35% على أساس سنوي، خلال موسم الحصاد.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804527
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