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العقود الآجلة للكاكاو ترتفع لأعلى مستوياتها في 47 عامًا بالختام

2/3/2024 4:17:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في الولايات المتحدة في ختام التداولات، عند أعلى مستوياتها في نحو 47 عامًا، محققة مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وعند التسوية، زادت أسعار العقود الآجلة للكاكاو تسليم شهر مارس – الأكثر نشاطًا – بمقدار 53 دولارًا، أو 1%، عند 5009 دولارات للطن المتري، وهو أعلى إغلاق للعقد منذ 20 يوليو 1977، وفقًا لبيانات“داو جونز ماركت”.

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وقال جاك سكوفيل، نائب رئيس مجموعة“برايس فيوتشرز”، في تقرير:“توافر الكاكاو من غرب أفريقيا لا يزال مقيدًا وتتزايد التوقعات بحدوث عجز آخر في الإنتاج مقابل الطلب في العام المقبل”، بحسب“ماركت ووتش”.

وأوضح محللون في“كومرتس بنك” في مذكرة، أن هناك مخاوف من أن“الطقس الجاف الذي تغذيه رياح هارماتان يمكن أن يؤثر على حصاد منتصف المحاصيل في غرب أفريقيا، والذي يبدأ في أبريل”، وهي رياح باردة وجافة تهب من الشمال الشرقي في الصحراء الغربية.

وتوقع المحللون أن يواجه سوق الكاكاو العالمي عجزًا في العرض، للعام الثالث على التوالي، مع تراجع صادرات ساحل العاج، وهي أكبر دولة منتجة للكاكاو، بنسبة 35% على أساس سنوي، خلال موسم الحصاد.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107804527

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