القيمة السوقية لـأمازون تتجاوز ألفابت لتصبح رابع أكبر شركة بالعالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“أمازون” خلال تعاملات الجمعة، مع التفاؤل بإعلان شركة التجارة الإلكترونية نتائج أعمال فصلية قوية، مما رفع قيمتها السوقية لتتجاوز شركة“ألفابت” وتصبح الشركة الرابعة الأكثر قيمة في العالم.
وزادت قيمة سهم“أمازون” بنسبة 7.95% عند 171.97 دولار، خلال التعاملات، لتبلغ القيمة السوقية 1.776 تريليون دولار، فيما تراجع سهم“ألفابت” 0.1% عند 142.57 دولار، لتصبح قيمة مالكة“جوجل” السوقية 1.758 تريليون دولار.
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وبحسب بيانات“كومبانيز ماركت كاب”، تصبح“ألفابت” الشركة الخامسة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد“مايكروسوفت” (3.061 تريليون دولار)، و”آبل” (2.870 تريليون دولار)، و”أرامكو” (2.001 تريليون دولار).
وأظهرت نتائج أعمال شركة التجارة الإلكترونية خلال الربع الرابع، أن صافي الدخل ارتفع بأكثر من 3700% على أساس سنوي ليبلغ 10.6 مليار دولار، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح دولارًا واحدًا، مقارنة بتوقعات 80 سنتًا، وزادت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 170 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804526
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