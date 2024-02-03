القيمة السوقية لـأمازون تتجاوز ألفابت لتصبح رابع أكبر شركة بالعالم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“أمازون” خلال تعاملات الجمعة، مع التفاؤل بإعلان شركة التجارة الإلكترونية نتائج أعمال فصلية قوية، مما رفع قيمتها السوقية لتتجاوز شركة“ألفابت” وتصبح الشركة الرابعة الأكثر قيمة في العالم.

وزادت قيمة سهم“أمازون” بنسبة 7.95% عند 171.97 دولار، خلال التعاملات، لتبلغ القيمة السوقية 1.776 تريليون دولار، فيما تراجع سهم“ألفابت” 0.1% عند 142.57 دولار، لتصبح قيمة مالكة“جوجل” السوقية 1.758 تريليون دولار.

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وبحسب بيانات“كومبانيز ماركت كاب”، تصبح“ألفابت” الشركة الخامسة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد“مايكروسوفت” (3.061 تريليون دولار)، و”آبل” (2.870 تريليون دولار)، و”أرامكو” (2.001 تريليون دولار).

وأظهرت نتائج أعمال شركة التجارة الإلكترونية خلال الربع الرابع، أن صافي الدخل ارتفع بأكثر من 3700% على أساس سنوي ليبلغ 10.6 مليار دولار، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح دولارًا واحدًا، مقارنة بتوقعات 80 سنتًا، وزادت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 170 مليار دولار.

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