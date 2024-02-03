14.3 مليار دولار زيادة في ثروة مارك زوكربيرج منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصبح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ”ميتا بلاتفورمز”، خامس أغنى شخص في العالم بعد الارتفاع الكبير في سعر سهم شركته، والذي أدى إلى زيادة صافي ثروته بأكثر من أي شخص آخر هذا العام.
ومنذ بداية عام 2024، ارتفع صافي ثروة“زوكربيرج” بمقدار 14.3 مليار دولار إلى 142 مليار دولار، ليحل في المركز الخامس على مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، متقدمًا على الرئيس التنفيذي السابق لشركة“مايكروسوفت”، ستيف بالمر وخلف مؤسسها بيل جيتس.
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ومن المتوقع أن يشهد مارك زوكربيرج، الذي يمتلك حصة 13% في“ميتا” طفرة في صافي ثروته بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، على خلفية ارتفاع سهم شركة التواصل الاجتماعي والذي تجاوز 20% عند مرحلة ما خلال جلسة الجمعة.
هذا الارتفاع الصاروخي، دفع القيمة السوقية للشركة إلى الارتفاع أيضًا بنحو 190 مليار دولار إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار.
ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم“ميتا” بنسبة 14% منذ بداية عام 2024 وحتى جلسة الخميس، وبنسبة 109% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية أمس.
ومن المقرر أن يحصل“زوكربيرج”، الذي أصبح أصغر ملياردير عصامي في العالم بعمر 23 عامًا في عام 2007، على 700 مليون دولار سنويًا من توزيعات الأرباح من شركة“ميتا”.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804525
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