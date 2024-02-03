14.3 مليار دولار زيادة في ثروة مارك زوكربيرج منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أصبح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ”ميتا بلاتفورمز”، خامس أغنى شخص في العالم بعد الارتفاع الكبير في سعر سهم شركته، والذي أدى إلى زيادة صافي ثروته بأكثر من أي شخص آخر هذا العام.

ومنذ بداية عام 2024، ارتفع صافي ثروة“زوكربيرج” بمقدار 14.3 مليار دولار إلى 142 مليار دولار، ليحل في المركز الخامس على مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، متقدمًا على الرئيس التنفيذي السابق لشركة“مايكروسوفت”، ستيف بالمر وخلف مؤسسها بيل جيتس.

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ومن المتوقع أن يشهد مارك زوكربيرج، الذي يمتلك حصة 13% في“ميتا” طفرة في صافي ثروته بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، على خلفية ارتفاع سهم شركة التواصل الاجتماعي والذي تجاوز 20% عند مرحلة ما خلال جلسة الجمعة.

هذا الارتفاع الصاروخي، دفع القيمة السوقية للشركة إلى الارتفاع أيضًا بنحو 190 مليار دولار إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار.

ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم“ميتا” بنسبة 14% منذ بداية عام 2024 وحتى جلسة الخميس، وبنسبة 109% خلال الـ 12 شهرًا المنتهية أمس.

ومن المقرر أن يحصل“زوكربيرج”، الذي أصبح أصغر ملياردير عصامي في العالم بعمر 23 عامًا في عام 2007، على 700 مليون دولار سنويًا من توزيعات الأرباح من شركة“ميتا”.

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