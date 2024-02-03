مورجان ستانلي: أسهم النمو عالية الجودة الخيار الأفضل مع تقلب الأسواق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محللو وحدة إدارة الثروات التابعة لبنك“مورجان ستانلي” إن أسهم النمو عالية الجودة هي أفضل وعاء يضخ المستثمرون أموالهم فيه هذا العام؛ في ظل تقلب أسعار الأسهم.
وذكرت ليزا شاليت كبيرة مسؤولي الاستثمار في وحدة إدارة الثروات التابعة لـ”مورجان ستانلي”:“من وجهة نظرنا، مازلنا في بيئة أواخر الدورة حيث تتأرجح الأسواق بين الحديث عن تسارع وتباطؤ النمو”.
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وأضافت في مذكرة صدرت الخميس، أن أسعار الأصول أعلى بشكل ملموس مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى تحول نهج الفيدرالي من“أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول” إلى“انتهينا من رفع الفائدة ومن المرجح تخفيفها”.
وتعتقد محللة“مورجان ستانلي”، أن الفيدرالي سيبدأ في التراجع عن سياسة التشديد الكمي بداية من هذا الصيف، وأن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تعكس إلى حد كبير تلك التوقعات.
وأشارت إلى أن أسهم النمو عالية الجودة تميل إلى التفوق في الأداء في ظل الظروف الحالية، حيث يتباطأ النمو والتضخم ويخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107804524
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