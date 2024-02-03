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مورجان ستانلي: أسهم النمو عالية الجودة الخيار الأفضل مع تقلب الأسواق

2/3/2024 4:17:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محللو وحدة إدارة الثروات التابعة لبنك“مورجان ستانلي” إن أسهم النمو عالية الجودة هي أفضل وعاء يضخ المستثمرون أموالهم فيه هذا العام؛ في ظل تقلب أسعار الأسهم.

وذكرت ليزا شاليت كبيرة مسؤولي الاستثمار في وحدة إدارة الثروات التابعة لـ”مورجان ستانلي”:“من وجهة نظرنا، مازلنا في بيئة أواخر الدورة حيث تتأرجح الأسواق بين الحديث عن تسارع وتباطؤ النمو”.

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وأضافت في مذكرة صدرت الخميس، أن أسعار الأصول أعلى بشكل ملموس مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى تحول نهج الفيدرالي من“أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول” إلى“انتهينا من رفع الفائدة ومن المرجح تخفيفها”.

وتعتقد محللة“مورجان ستانلي”، أن الفيدرالي سيبدأ في التراجع عن سياسة التشديد الكمي بداية من هذا الصيف، وأن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تعكس إلى حد كبير تلك التوقعات.

وأشارت إلى أن أسهم النمو عالية الجودة تميل إلى التفوق في الأداء في ظل الظروف الحالية، حيث يتباطأ النمو والتضخم ويخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107804524

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