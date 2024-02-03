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وود ماكنزي: تراجع الطلب على النفط سيكون أبطأ من توقع وكالة الطاقة

2/3/2024 4:17:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اختلفت شركة وود ماكنزي مع سيناريو صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، والمقدم من وكالة الطاقة الدولية، وقدّمت رؤية مغايرة، تتوقع انخفاضًا أقل في الطلب على النفط والغاز الطبيعي خلال خطة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقالت“وود ماكنزي” في تقرير على الموقع الرسمي، إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب على النفط عند نحو 25 مليون برميل يوميًا بحلول 2050 بسبب هيمنة السيارات الكهربائية على النقل البري.

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وأضاف التقرير، أن“وود ماكنزي” تتوقع سيناريو مختلفاً، حيث ينخفض الطلب على النفط من نحو 103 ملايين برميل يوميًا في عام 2024 إلى 33 مليون برميل يوميًا في عام 2050.

وفي حين تُقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الغاز بنحو ثلاثة أرباع ليصل إلى 920 مليار متر مكعب في عام 2050، تتوقع“وود ماكنزي” انخفاضًا متواضعًا بنسبة 35% إلى 2500 مليار متر مكعب من المستويات الحالية.

وبررت شركة استشارات الطاقة توقعاتها، حيث قالت إن الوكالة ترى انخفاض الاستخدام النهائي للطاقة بأكثر من الخمس بحلول عام 2050 على الرغم من الزيادة السكانية العالمية البالغة ملياري شخص، وفي المقابل، تتوقع“وود ماكنزي” أن ينخفض الاستهلاك النهائي للطاقة بأقل من 5%.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107804523

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