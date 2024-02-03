غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن في دمياط الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ، غدا الأحد 4 فبراير، في تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بمدينة دمياط الجديدة، وحتى يوم الخميس 18 أبريل القادم.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 64 – 65 – 70 – 78 – 79 – 80)، يوم الأحد 4/2/2024.

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والقطع بالمنطقة 232 أرقام ( 8 – 28 – 31 – 45 – 49 – 55 – 60)، يوم الإثنين 5/2/2024.

والقطعتين رقمي 9 – 20 بالمنطقة 332، يوم الأربعاء 7/2/2024.

والقطع بالمنطقة 632 أرقام (1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15)، يوم الخميس 8/2/2024، والقطع من 17 : 27، يوم الأحد 11/2/2024.

والقطع أرقام (28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42)، يوم الإثنين 12/2/2024.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة المركزية ج أرقام (1/11 – 1/12 – 1/21 – 1/22 – 2/11 – 3/11 – 3/21 – 4/11 – 4/21 – 4/22 – 6/44)، يوم الأربعاء 14/2/2024.

والقطعتين رقمى 8/11 و8/21، يوم الخميس 15/2/2024، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة شمال الجامعة من 1 : 11، يوم الأحد 18/2/2024.

والقطع أرقام (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23)، يوم الإثنين 19/2/2024.

والقطع من 24 : 38، يوم الأربعاء 21/2/2024.

والقطع أرقام (35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65)، يوم الخميس 22/2/2024.

والقطع أرقام (66 – 67 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 80)، يوم الأحد 25/2/2024.

والقطع أرقام (81 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92)، يوم الإثنين 26/2/2024.

والقطع أرقام (93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 )، يوم الأربعاء 28/2/2024.

والقطع أرقام (105 ومن 133 : 142)، يوم الخميس 29/2/2024.

والقطع من 143 : 153، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 154 : 157، يوم الإثنين 4/3/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع بمنطقة شرق المدينة أرقام (1 – 7 – 13 – 15 – 16 – 19 – 23 – 26 – 28 – 29 – 39)، يوم الأربعاء 6/3/2024.

والقطع أرقام (49 – 52 – 63 – 77 – 83 – 90 – 93 – 105 – 106 – 109 – 117)، يوم الخميس 7/3/2024.

والقطع أرقام ( 118 – 121 – 122 – 131 – 134)، يوم الأحد 10/3/2024.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بغرب المدينة بالمنطقة H، من 1 : 11، يوم الإثنين 11/3/2024.

والقطع أرقام (16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 33 – 34)، يوم الأربعاء 13/3/2024.

والقطع أرقام ( 35 – 36 – 40 – 41 – 47 – 48 – 49 – 53 – 54 – 55 – 56 )، يوم الخميس 14/3/2024.

والقطع أرقام (60 – 61 – 62 – 63 – 79 – 70 – 71 – 75 – 76 – 77 – 78)، يوم الأحد 17/3/2024.

والقطع أرقام (82 – 83 – 84 – 85 – 89 – 90 – 91 – 95 – 96 – 97 – 99)، يوم الإثنين 18/3/2024.

والقطع بالمنطقة L أرقام (1 – 2 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 27 – 37 – 52 – 70)، يوم الخميس 21/3/2024.

والقطع أرقام (87 – 95 – 100 – 110 – 131 – 135 – 148 – 153 – 165 – 183 – 184)، يوم الأحد 24/3/2024.

والقطع أرقام (185 ومن 194 : 203)، يوم الإثنين 26/3/2024، والقطع من 204 : 214، يوم الأربعاء 28/3/2024.

والقطع من 215 : 225، يوم الخميس 29/3/2024، والقطع أرقام (226 – 227 – 228)، يوم الأحد 31/3/2024.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة J أرقام (1 – 14 – 15 – 23 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94)، يوم الإثنين 1/4/2024.

والقطع أرقام (95 – 96 – 97)، يوم الأربعاء 3/4/2024.

والقطع بالمنطقة K أرقام (1 – 2 – 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 )، يوم الخميس 4/4/2024.

والقطع أرقام (26 – 27 – 32 – 33 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44)، يوم الأحد 14/4/2024.

وتم تخصيص الأيام من الإثنين 15/4/2024 : الخميس 18/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.