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تداول قوي لسوق العقود الآجلة في الصين يناير الماضي

2/3/2024 4:17:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، تداولاً قوياً لسوق العقود الآجلة في الصين من حيث الحجم والتداول في شهر يناير الماضي.

وبلغ حجم التداول في السوق 550 مليونا عقد في العام الماضي، بزيادة 38.74% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعية العقود الآجلة الصينية.

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واستحوذت بورصة تشنجتشو للسلع على أكبر حصة من إجمالي حجم التداول، لتُشكل نسبة 34.33%.

وارتفعت قيمة التداول في سوق العقود الآجلة في البلاد بنسبة 46.57% على أساس سنوي إلى 44 تريليون يوان (نحو 6.2 تريليون دولار).

وقالت الجمعية إن بورصة شانغهاي للعقود الآجلة شكلت الحصة الأكبر بنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التداول.

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