تداول قوي لسوق العقود الآجلة في الصين يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، تداولاً قوياً لسوق العقود الآجلة في الصين من حيث الحجم والتداول في شهر يناير الماضي.
وبلغ حجم التداول في السوق 550 مليونا عقد في العام الماضي، بزيادة 38.74% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعية العقود الآجلة الصينية.
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واستحوذت بورصة تشنجتشو للسلع على أكبر حصة من إجمالي حجم التداول، لتُشكل نسبة 34.33%.
وارتفعت قيمة التداول في سوق العقود الآجلة في البلاد بنسبة 46.57% على أساس سنوي إلى 44 تريليون يوان (نحو 6.2 تريليون دولار).
وقالت الجمعية إن بورصة شانغهاي للعقود الآجلة شكلت الحصة الأكبر بنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التداول.
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