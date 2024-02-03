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منتجات إدارة الثروة المصرفية في الصين تسجل 8 تريليونات دولار بـ2023

2/3/2024 4:17:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، توسع سوق إدارة الثروة المصرفية في الصين، وتسجيل المزيد من المستثمرين في عام 2023.

وقال المركز الصيني للتسجيل والودائع لإدارة الثروات المصرفية، إنه بحلول نهاية العام الماضي، ارتفع عدد المستثمرين الذين يمتلكون منتجات إدارة الثروات في السوق المصرفية بنسبة 17.84% على أساس سنوي ليصل إلى 114 مليون مستثمر.

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وأشار المركز إلى إطلاق 31100 من منتجات إدارة الثروة في النظام المصرفي الصيني في العام الماضي، ليرتفع إلى إجمالي 57.08 تريليون يوان (8.04 تريليون دولار).

وقال إنه بحلول نهاية عام 2023، كان لدى الصين 39800 منتج من 258 مؤسسة مصرفية و31 شركة لإدارة الثروة، بزيادة 14.86% مقارنة مع بداية العام الماضي.

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