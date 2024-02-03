منتجات إدارة الثروة المصرفية في الصين تسجل 8 تريليونات دولار بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، توسع سوق إدارة الثروة المصرفية في الصين، وتسجيل المزيد من المستثمرين في عام 2023.
وقال المركز الصيني للتسجيل والودائع لإدارة الثروات المصرفية، إنه بحلول نهاية العام الماضي، ارتفع عدد المستثمرين الذين يمتلكون منتجات إدارة الثروات في السوق المصرفية بنسبة 17.84% على أساس سنوي ليصل إلى 114 مليون مستثمر.
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وأشار المركز إلى إطلاق 31100 من منتجات إدارة الثروة في النظام المصرفي الصيني في العام الماضي، ليرتفع إلى إجمالي 57.08 تريليون يوان (8.04 تريليون دولار).
وقال إنه بحلول نهاية عام 2023، كان لدى الصين 39800 منتج من 258 مؤسسة مصرفية و31 شركة لإدارة الثروة، بزيادة 14.86% مقارنة مع بداية العام الماضي.
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