فاتح كاراهان محافظًا جديدًا للبنك المركزي التركي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، بتعيين فاتح كاراهان، نائب محافظ البنك المركزي التركي، محافظا جديدا للبنك، اليوم السبت، وفقا للجريدة الرسمية.
وبدأ كاراهان حياته المهنية كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأصبح كبير الخبراء الاقتصادين في أمازون عام 2022، وتم تعيينه لاحقا كخبير اقتصادي رئيسي في الشركة، كما أصبح نائبا لمحافظ البنك المركزي في يوليو 2023.
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وجاء تعيينه بعد ساعات قليلة من إعلان محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان استقالتها يوم الجمعة، عقب مزاعم تتعلق بالمحسوبية.
وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”، قالت إركان إن اتهامات المحسوبية الموجهة إليها ليست سوى“تشويه لسمعتها”.
وقد زعمت تقارير إعلامية حديثة أن إركان سمحت لعائلتها، وخاصة والدها، بالمشاركة في عملية صنع القرار في البنك المركزي، حيث سمحت بإنفاق مُسرف من ميزانية البنك.
وفي إعلان منفصل، قال وزير المالية محمد شيمشك إن البرنامج الاقتصادي للبلاد سيستمر دون انقطاع، مشيرا إلى أن استقالة إركان جاءت بقرار شخصي منها.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات في مايو 2023، بدأت الحكومة في تغيير سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي تركت العديد من الأتراك يعانون من أجل شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، وتحويلها إلى سياسية مشددة وصارمة.
وقد تم تعيين إركان، وهي أول امرأة تدير البنك، من قبل أردوغان في يونيو، ومنذ ذلك الحين، قدمت إركان سياسة مشددة وحادة.
وعلى إثر ذلك، ارتفع معدل الفائدة في البنك المركزي منذ ذلك الوقت من 8.5% إلى 45% حاليا.
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