فاتح كاراهان محافظًا جديدًا للبنك المركزي التركي

MENAFN - Al-Borsa News) قام رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، بتعيين فاتح كاراهان، نائب محافظ البنك المركزي التركي، محافظا جديدا للبنك، اليوم السبت، وفقا للجريدة الرسمية.

وبدأ كاراهان حياته المهنية كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأصبح كبير الخبراء الاقتصادين في أمازون عام 2022، وتم تعيينه لاحقا كخبير اقتصادي رئيسي في الشركة، كما أصبح نائبا لمحافظ البنك المركزي في يوليو 2023.

موضوعاتإنتاج أعمق حقل غاز في المياه العميقة الصينية يسجل رقماً قياسياً إيرادات صناعة الإنترنت الصينية ترتفع بنحو 7% خلال 2023 منتجات إدارة الثروة المصرفية في الصين تسجل 8 تريليونات دولار بـ2023

وجاء تعيينه بعد ساعات قليلة من إعلان محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان استقالتها يوم الجمعة، عقب مزاعم تتعلق بالمحسوبية.

وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”، قالت إركان إن اتهامات المحسوبية الموجهة إليها ليست سوى“تشويه لسمعتها”.

وقد زعمت تقارير إعلامية حديثة أن إركان سمحت لعائلتها، وخاصة والدها، بالمشاركة في عملية صنع القرار في البنك المركزي، حيث سمحت بإنفاق مُسرف من ميزانية البنك.

وفي إعلان منفصل، قال وزير المالية محمد شيمشك إن البرنامج الاقتصادي للبلاد سيستمر دون انقطاع، مشيرا إلى أن استقالة إركان جاءت بقرار شخصي منها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات في مايو 2023، بدأت الحكومة في تغيير سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي تركت العديد من الأتراك يعانون من أجل شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، وتحويلها إلى سياسية مشددة وصارمة.

وقد تم تعيين إركان، وهي أول امرأة تدير البنك، من قبل أردوغان في يونيو، ومنذ ذلك الحين، قدمت إركان سياسة مشددة وحادة.

وعلى إثر ذلك، ارتفع معدل الفائدة في البنك المركزي منذ ذلك الوقت من 8.5% إلى 45% حاليا.