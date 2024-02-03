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إيرادات صناعة الإنترنت الصينية ترتفع بنحو 7% خلال 2023

2/3/2024 4:17:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت إيرادات الأعمال وأرباح صناعة الإنترنت في الصين نموا مطردا خلال العام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إلى أنه في عام 2023، ارتفع إجمالي إيرادات شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات الكبرى ذات الصلة بنسبة 6.8% على أساس سنوي، إلى 1.75 تريليون يوان (246.46 مليار دولار).

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وبلغت الأرباح التراكمية 129.5 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 0.5%.

تشير شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات الكبرى ذات الصلة إلى الشركات التي يبلغ دخلها التشغيلي السنوي أكثر من 20 مليون يوان.

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