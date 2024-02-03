إيرادات صناعة الإنترنت الصينية ترتفع بنحو 7% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت إيرادات الأعمال وأرباح صناعة الإنترنت في الصين نموا مطردا خلال العام الماضي.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إلى أنه في عام 2023، ارتفع إجمالي إيرادات شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات الكبرى ذات الصلة بنسبة 6.8% على أساس سنوي، إلى 1.75 تريليون يوان (246.46 مليار دولار).
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وبلغت الأرباح التراكمية 129.5 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 0.5%.
تشير شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات الكبرى ذات الصلة إلى الشركات التي يبلغ دخلها التشغيلي السنوي أكثر من 20 مليون يوان.
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